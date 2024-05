Une course contre les discriminations LGBT+ samedi 18 mai à Tsingoni

Le service de Lutte contre les Violences Sexistes et Sexuelles de Profession Sport et Loisir de Mayotte organise une course contre les discriminations LGBT+ le samedi 18 mai 2024.

Les participants auront le choix entre deux boucles autour de la réserve de Karihani (2km ou 5km). Le rendez-vous de la course est fixé à 8h sur le terrain de football de Tsingoni où des stands de des stands de prévention concernant les questions liées aux orientations sexuelles et identités de genre, entre autres, seront installés. Par ailleurs, en partenariat avec le pôle environnement de l’association Règle de Territoire de Tsingoni, celles et ceux qui ramasseront le plus de déchets lors de cette course recevront des prix.

Programme :

8h00 : Ouverture des inscriptions (14 ans et +) et des stands

9h00 : Départ de la course de 5km

9h15 : Départ de la marche/course de 2km

11h00 : Récompenses

12h00 : Mini course de pneu pour les moins de 14 ans