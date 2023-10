Cinq et six ans ferme pour le braquage du Douka Bé de Kaweni

La caissière et le magasinier du Douka Bé de Kaweni ne sont pas près d’oublier cette soirée du mois d’avril 2020. Trois individus sont en effet entrés dans le magasin pour dérober de l’alcool ainsi que la caisse du magasin sous la menace d’une machette. Ils ont fait une première razzia avant de revenir encore par la suite en faire une deuxième, personne n’ayant appelé la police sur le moment. « Mon collègue était sorti chercher des secours et moi j’étais traumatisée, je n’ai pas eu la présence d’esprit d’appeler tout de suite la police », nous confie la caissière du Douka Bé de Kaweni.

Bien mal lui en a pris puisque les individus sont revenus une deuxième fois et lui ont porté un coup à la tête avec leur machette. « Il m’ont dit d’ouvrir la première caisse, mais je n’avais pas les clés de celle-là, c’est pour cela qu’ils m’ont frappée », explique-t-elle. Les agresseurs sont repartis néanmoins avec la seconde caisse et leur cargaison d’alcool, mais ont finalement pu être interpelés par la police quelques temps plus tard.

Il a été établi lors du procès que l’un des individus n’était qu’un simple suiveur et n’a pas participé aux faits de vol et d’agression, il a donc été relaxé. Ses deux amis en revanche ont écopé de 5 et 6 ans de prison ferme pour « vol avec violence ».

Le premier, qui était déjà en prison, est donc retourné directement à Majicavo. Quant au 2ème, qui ne s’est pas présenté à l’audience, il faut espérer qu’il sera rapidement retrouvé par les forces de l’ordre. Ils devront également verser 3000 euros de dommages et intérêts aux deux victimes pour le préjudice moral. Pour des raisons administratives, le préjudice physique de la caissière n’a malheureusement pas pu être retenu.

