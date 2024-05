Accueil du président du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement à Bandrélé

Dans le cadre de la labellisation de la Fédération Mahoraise des Associations Environnementales (FMAE) en Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), le maire de Bandrélé a accueilli une délégation menée par Dominique Larue, président des CPIE ce mercredi 1er mai.

« Cela a été l’occasion d’échanges fructueux avec les nombreuses associations environnementales présentes telles que 976 Prévention sur les questions touchant à l’environnement dans la commune de Bandrélé », indique la mairie. Le maire de Bandrélé et son adjoint en charge de l’environnement ont également fait visiter la mangrove de la commune à la délégation ainsi que l’écomusée. « Nos associations constituent une force considérable et essentielle dans la gestion de l’environnement. On peut penser qu’elles auront à l’avenir à coopérer davantage pour que ce rôle qu’elles ont acquis ait un impact encore plus considérable », a affirmé le maire lors de cette visite.