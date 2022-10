AVIS DE LIQUIDATION MAYTEL

Lors de l’assemblée plénière de ce lundi, le CESEM a présenté la synthèse du rapport « À Mayotte qui fait quoi ? Entre opportunité d’agir et intérêt à réagir ». Présenté par la présidente et le rapporteur de la Commission affaires générales, financières et internationales, ce document se veut dresser un constat sans ambages de la situation à Mayotte.