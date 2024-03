Des véhicules incendiés vendredi soir à Moinatrindri

Plus d’une dizaine de jeunes se sont rendus vendredi soir à Moinatrindri et ont incendié et vandalisé plusieurs voitures, ainsi qu’un tractopelle. Selon les premiers éléments, il s’agirait d’un conflit inter-villageois suite à un mouringué… Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’identifier les auteurs de ces violences.