Gestion des déchets : Un haut comité mis en en place au sein du Sidevam

Le Sidevam, le Conseil départemental, le SGAR (Secrétaire Général pour les Affaires Régionales), la DEALM (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement, du Logement et de la Mer de Mayotte), l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), l’AFD (Agence française de développement), la CDC (Caisse des dépôts et des consignations), l’ARS ou encore le Parc marin de Mayotte font partie des membres fondateurs de ce haut comité mis en place officiellement depuis la fin de la semaine dernière.

Pourquoi mettre en place un haut comité ?

Comme l’explique Chanoor Cassam, directeur général des services du Sidevam , « Il y a un besoin de cordonner tous les acteurs qui ont chacun leur propre stratégie et leurs priorités concernant l’environnement et le développement durable. A travers cet instance, nous allons nous mettre d’accord sur une stratégie commune et avoir une vue d’ensemble sur les différents projets de chacun pour se concentrer sur des thématiques bien précises. Je pense qu’à Mayotte il est nécessaire de mettre tous les acteurs autour d’une table en proposant des projets phares, chacun à son niveau ».

Vendredi avait donc lieu la première réunion de ce haut comité. « C’est une démarche inédite, assure le DGS. On va y aller étape par étape. Nous allons nous réunir régulièrement, 3 à 4 fois par an, afin de suivre les avancées. Mais avant cela il s’agira, d’ici la fin de l’année, de lister les projets prioritaires et la mise en place de leur financement. L’idée est de s’engager à moyen terme, sur les trois années à venir », indique Chanoor Cassam.

La première déchetterie de Mayotte opérationnelle au mois d’août

Le DGS du Sidevam nous a confirmé par la même occasion que la déchetterie située à Malamani, sur la commune de Chirongui, devrait pouvoir fonctionner d’ici quelques mois. « Les travaux avancent… Avec la crise sociale qu’il y a eu au début de l’année 2024, le chantier a pris un peu de retard mais la livraison de l’ouvrage devrait avoir lieu au courant du mois de juin. Le temps que tout se mette en place, le personnel, les machines … La déchetterie devrait fonctionner à partir du mois d’août », assure-t-il.

Autre bonne nouvelle pour le Sidevam, au-delà des 3.000 bacs reçus ces dernières semaines, c’est la livraison prochaine de 4 camions de dernière génération, avec des grues notamment, afin d’optimiser les opérations de collecte. « Deux sont à Maurice et deux autres au port du Havre, nous devrions les recevoir dans quelques semaines ».

