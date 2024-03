Adieu délégation interministérielle pour l’égalité des chances en Outre-mer !

Dans un rapport de septembre 2022, la Cour des comptes avait sévèrement critiqué la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer et la visibilité des outre-mer. Gérald Darmanin a donc décidé de suggérer au Premier ministre, Gabriel Attal, de supprimer purement et simplement cette entité visiblement « coûteuse et inutile », d’après la Cour des compte, chose qu’il a faite par décret samedi dernier. « En l’absence de mandat précis, les délégués successifs ont pris l’initiative de divers projets, sans continuité ni suivi de leur mise en œuvre. Les rares résultats chiffrés disponibles indiquent un faible niveau de réalisation. Les outils ou dispositifs mis en place à cette occasion se sont révélés éphémères et sans grand impact », peut-on notamment lire dans le rapport des sages de la rue Cambon.

Ce ne sont pas les seuls « mots doux » que la Cour des comptes a adressé à cette entité au nom ronflant, mais à l’utilité douteuse puisqu’elle ajoute que « L’absence de stratégie concrète, voire d’orientations données à cette délégation, jointe à la modicité de ses moyens, la confinent ainsi à une certaine marginalité. Cantonnée dans une fonction symbolique tout en étant porteuse de risques pour le ministère des Outre-mer, la formule que représente cette délégation doit être abandonnée au profit d’une reprise de ses activités par les acteurs publics engagés dans la mobilité, la formation et l’emploi des ressortissants des Outre-mer ».

Si, de l’aveu même de la Cour des comptes, le coût de cette délégation n’était pas mirobolant, cela faisait quand même de l’argent perdu pour rien ! Ainsi le rapport précise que « Si le coût de cette délégation peut paraître modeste, sa seule gestion par les ministères concernés emporte un coût non négligeable et prive paradoxalement de lisibilité l’action de l’État en faveur des citoyens originaires des Outre-mer, notamment des étudiants ».

Voilà qui est clair et sans ambiguïté et Gabriel Attal a donc suivi ces recommandations à la lettre.

N.G