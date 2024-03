Citéo : « Plus de 30.000 bouteilles collectées en une journée »

Après une semaine de déploiement, on peut dire que l’opération « NISI Hifdahui Chisiwa Yangu » menée par Citéo pour récupérer un maximum de bouteilles en plastique à Mayotte a déjà connu un franc succès.

Grâce aux salariés de l’association Nayma, « plus de 30.000 bouteilles ont été collectées en une journée » a déclaré le représentant de l’association dont le but est de favoriser l’émergence d’un développement solidaire et durable au sein de l’environnement de Mayotte.

A notre arrivée, nous avions l’impression d’avoir apporté un nombre conséquent de bouteilles en plastique vides en en collectant une cinquantaine… Mais au point de collecte de Majikavo-Koropa, les habitants sont progressivement arrivés avec plusieurs centaines de bouteilles en plastique.

Jusqu’à la fin du Ramadan, les habitants pourront venir déposer leurs bouteilles en plastique au sein des 24 points de collecte de l’île.

Pour rappel, un bon d’achat d’une valeur de 150 euros viendra récompenser le meilleur trieur de la collecte et un bon d’achat de 300 euros sera attribué au meilleur trieur de l’île.

Les bouteilles en plastique récupérées au sein des points de collecte seront acheminées ensuite vers le port de Longoni, puis transportées par voie maritime jusqu’en métropole pour être recyclées par le groupe Citéo.

Le représentant de l’association Nayma a mentionné que cette semaine, une personne était venue déposer 2.400 bouteilles en plastique vides dans un des points de collecte. De quoi rendre cette collecte géante on ne peut plus challengeante ! Comme quoi, quand les actions sont récompensées par de l’argent, les choses avancent plus vite.

Mathilde Hangard