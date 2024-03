Citéo lance son opération de récupération des bouteilles en plastique

« NISI Hifdahui Chisiwa Yangu » c’est le nom de la vaste opération menée par Citéo pour récupérer un maximum de bouteilles en plastique à Mayotte

Tandis que la distribution gratuite de bouteilles d’eau a pris fin et que de nombreux Mahorais ont stocké des bouteilles vides chez eux, l’entreprise souhaite récupérer ces bouteilles en plastique.

Ainsi du lundi 18 mars au samedi 13 avril 2024, les trieurs pourront apporter leurs bouteilles en plastique dans 24 points de collecte. Des bons d’achats d’une valeur de 150 euros à 300 euros à valoir en magasin sur des produits alimentaires, du petit électroménager et de la décoration viendront récompenser les meilleurs trieurs, de quoi motiver les troupes !

« Alors que de nombreux Mahorais semblent avoir stocké des bouteilles vides à domicile, et après plusieurs semaines de blocage de l’île, nous voulons les encourager à trier afin de limiter la catastrophe environnementale et permettre de donner une seconde vie aux bouteilles », explique Philippe Moccand, Directeur régional Outre-mer de Citeo. « Pour maximiser les résultats, nous avons mis en place un dispositif ludique, incitatif et innovant », poursuit-il.

24 points de collecte pour apporter ses bouteilles et tenter de gagner des bons d’achat

Du lundi 18 mars au samedi 13 avril, un camion de collecte passera dans 24 villages, répartis sur toute l’île, pour collecter les bouteilles en plastique vides. Chaque lot de 20 bouteilles apporté donne droit à un bon de participation au jeu. La carte interactive et les dates de passage sur les 24 points de collecte sont disponibles sur ce lien.

A l’issue de l’opération, un tirage au sort des gagnants sera réalisé pour désigner :

Un gagnant par point de collecte, qui pourra profiter d’un bon d’achat d’une valeur de 150 euros à valoir en magasin sur des produits alimentaires, de petit électroménager ou encore de décoration (24 lots au total) ;

Un super-gagnant, à l’échelle de l’île, qui bénéficiera d’un bon d’achat d’une valeur de 300 euros à valoir en magasin sur des produits alimentaires, de petit électroménager ou encore de décoration.

Une page internet a été spécialement créée pour ce dispositif. Citeo conseille ainsi à tous les participants de se préinscrire en ligne à cette adresse afin de gagner du temps lors du passage de la caravane du tri.

Une campagne de sensibilisation destinée à encourager le retour des bouteilles

Des animateurs de tri de l’association Nayma se déplaceront une semaine avant chaque collecte, dans chacun des 24 villages, pour sensibiliser le public au tri des bouteilles, expliquer le principe du jeu et les modalités pour rapporter ses bouteilles.

En parallèle, Citeo va déployer une vaste campagne de publicité destinée à informer les Mahorais de la tenue de l’opération, à retrouver en TV, radio et en digital en français, shimaoré et shibushi.

Toutes les informations utiles sur le tri et la collecte des bouteilles et les emballages ménagers sont notamment disponibles sur la page Facebook de l’entreprise.