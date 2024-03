Tourisme : Des formations et des emplois vous attendent dans l’île aux parfums

C’est la deuxième édition de la semaine des métiers du tourisme qui s’est ouverte lundi. Cette année c’est le tourisme durable, « vert » qui est mis en valeur, notamment dans l’île au lagon où près d’une quinzaine de stands étaient présents hier, place de la République, parmi lesquels les offices de tourisme, des clubs de plongée, des agences de voyages, ou encore des organismes de formation à l’image de l’école Vatel.

L’école Vatel forme les futurs managers dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme

Encore peu connue des étudiants mahorais, l’école Vatel de Mayotte existe depuis 3 ans et continue de monter en puissance. Cette année c’est la toute première promotion qui devrait sortir diplômée après trois années d’études supérieures. « L’école Vatel est une école de management dans l’hôtellerie et le tourisme qui délivre, après trois années d’études, un diplôme de bachelor reconnu au niveau international », indique Kiboutia Mkadara, responsable des stages au sein de l’école Vatel Mayotte. Pour être recruté, il faut avoir le bac, être Français et avoir des bases en anglais. Une fois que ces trois conditions sont remplies les candidats doivent passer un test écrit (dictée) et un entretien de motivation.

« Les gros modules de la formation sont axés sur l’anglais et la gestion financière, car ce sont de futurs managers et entrepreneurs », complète Kiboutia. Les étudiants de la première promotion de Mayotte devraient obtenir leur diplôme à la fin du mois d’avril et auront le même niveau que les autres élèves des écoles Vatel réparties dans le monde, même si la responsable des stages ne cache pas qu’il a fallu s’adapter à Mayotte : « Ici les défis sont majeurs pour accompagner les jeunes, notamment en ce qui concerne le niveau scolaire… Aussi, nous avons mis en place des cours de français en plus pour rattraper le retard car le diplôme étant reconnu internationalement l’examen est le même que dans les autres écoles Vatel ».

Si l’école était présente au forum organisé par l’AaDTM, « c’est pour accroitre sa visibilité sur le territoire, car c’est la seule école supérieure d’excellence dans le secteur. On mise ainsi sur l’excellence pour élever Mayotte et contribuer au développement du tourisme, insiste la mahoraise, elle-même diplômée de l’école Vatel de l’île Maurice. En étant diplômé de Vatel vous intégrez une famille et un carnet d’adresse. Vous avez un emploi assuré dès que vous sortirez de l’école », assure-t-elle. Et il vaut mieux car à 7.000 euros l’année (21.000 euros les trois années de formation), ce n’est accessible à toutes les familles mahoraises. « Certes c’est cher, mais en tant que région ultramarine des aides sont accessibles, ainsi que des facilités de paiement, sans compter les gratifications durant les stages… Les parents doivent comprendre que les études supérieures c’est un investissement pour l’avenir afin de garantir un emploi. L’éducation doit être une priorité pour sauver Mayotte. D’autant plus qu’en sortant de chez Vatel, ils commenceront avec un salaire de 2.000 euros nets par mois ».

B.J.