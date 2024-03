Madi Vita réélu à la présidence du CCEE dans un « esprit de coalition »

C’est une particularité des Outre-mer que ces deux entités séparées, CESEM, CCEE, car elles sont fondues en une seule en métropole, rappelait le président sortant Madi Vita.

C’est dans un hémicycle Younoussa Bamana du conseil départemental surchauffé, non pas par les enjeux, ni par les tensions, mais en raison d’une climatisation défaillante, que se déroulait l’élection ce mercredi 20 mars. Deux candidats se présentaient, Madi Vita pour une reconduction, et Bacar Achiraf, qui en assurait la vice-présidence, Chargé de la commission Éducation.

Alors que des procurations étaient brandies, elles étaient stoppées net par Marjorie Paquet, représentante de la préfecture, « le scrutin impose une élection à la majorité absolue des membres présents », soit 19 autour de l’enceinte. En sortie des urnes, Madi Vita est reconduit avec 12 voix pour, contre 7 à Bacar Achiraf.

A l’issue du 2ème vote de choix de la liste de la majorité, le président portait immédiatement un discours de consensus : « La liste présentée est issue d’une coalition de partenaires pour que nous nous partagions les mandatures. » Sur les deux fois trois ans de mandat, il expliquait effectuer les trois premières années, « je cèderai la place pour les trois suivantes ». Il saluait en Bacar Achiraf « un ami », « un appui sur l’ensemble des travaux menés. »

80% d’autosaisines

Nous avons interpellé Madi Vita sur un Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement moins visible que le CESEM, notamment lors de la médiatisation des avis avant les séances plénières : « Je n’ai jamais souhaité que nos avis soient publiés par les médias avant qu’ils soient étudiés en séance plénière par les conseillers départementaux. Ils sont d’abord destinés à leurs rapports ». Néanmoins, le président du CCEE indique que 80% de leurs avis sont issus d’autosaisines, preuve qu’ils ne sont pas assez sollicités par le conseil départemental.

Parmi leurs productions, on peut noter « L’état de la communication audiovisuelle à Mayotte » (2021), et la mise en place de l’Observatoire des violences en 2020, en partenariat notamment avec le rectorat, le tribunal et l’ARS Mayotte, « c’est un gros dossier que nous avons mené à bien en passant par un cabinet externe. » Reste à le rendre opérationnel, un sujet à part entière que nous avons abordé dans un autre article. Un séminaire doit acter sa mise en place.

Les trois commissions, Éducation, Culture et Environnement, seront mises en place lors de la première assemblée du CCEE.

Anne Perzo-Lafond