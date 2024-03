Choléra : les professionnels de santé vont réaliser des TROD

Alors que le territoire des Comores est touché par une épidémie de choléra, provoquée par un agent pathogène et contagieux et suite à la détection d’un premier cas de choléra à Mayotte, le Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités a publié au Journal Officiel un arrêté sur l’utilisation de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) du choléra à Mayotte.

Concrètement, les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les biologistes médicaux, les techniciens de laboratoire médical exerçant dans le laboratoire de biologie médicale, les pharmaciens d’officine et les préparateurs en pharmacie exerçant dans l’officine de pharmacie, les aides-soignants et les auxiliaires de puéricultures sous la supervision d’un infirmier diplômé d’Etat, les étudiants en troisième cycle des formations en médecine et en pharmacie, les vétérinaires et les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d’équipier dans le domaine d’activité du secours d’urgence aux personnes, pourront réaliser un TROD « pour dépister les personnes susceptibles d’être contaminées par une infection diarrhéique aiguë causée par Vibrio choleræ« .

Mardi 19 mars dernier, lors d’une conférence de presse donnée par le Préfet de Mayotte, le Directeur général de l’ARS Mayotte et le Directeur général du CHM, suite à la détection d’un premier cas de choléra sur le territoire, Olivier Brahic avait déclaré « plusieurs milliers de tests rapides d’orientation diagnostique, TROD, sont déjà sur le territoire de Mayotte ». Le directeur de l’ARS avait également mentionné que cet outil de dépistage était « très efficace car on obtient le résultat en dix minutes », avant de confirmer ce résultat par des examens biologiques plus approfondis.

Si le contexte sanitaire évoluait, Olivier Brahic avait annoncé la possibilité « d’élargir les TROD à la médecine de ville et dans les centres médicaux de référence » de l’île, en ajoutant que nous n’étions « pas encore à ce stade ».

La publication de cet arrêté révèle une anticipation de gestion de crise sanitaire des autorités compétentes mais aussi des craintes quant à l’évolution du contexte sanitaire.

Mathilde Hangard