Structure lancée en 2020 pour comprendre le phénomène de violence à l’intensité croissante à Mayotte, nous n’avions plus trop de nouvelles de l’Observatoire des violences. Il n’est pas mort, nous assurent la structure qui l’a co-impulsé, le Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement, et l’élu du CD en charge du social, Madi Vélou. Un statut sous forme de GIP est envisagé