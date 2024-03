Profitant du l’opportunité que lui offrait la séance de questions au Gouvernement ce mercredi, le sénateur Thani Mohamed Soilihi interpellait Frédéric Valletoux, ministre délégué en charge de la Santé et de la Prévention, non véritablement sur le plan de riposte mis en place en février qui organise un renforcement du contrôle sanitaire aux frontières et une équipe d’investigation et de désinfection, mais plutôt sur les mesures contre « l’immigration clandestine massive de l’archipel » des Comores à Mayotte.

Difficile pour le ministre en charge de la Santé de répondre sur cette question régalienne, mais qui impacte considérablement son secteur. Frédéric Valletoux répondait donc plan de riposte et cellule choléra, en plus d’une « communication sur les gestes de prévention à destination de la population », et de la présence de la réserve sanitaire.

Pas de quoi interrompre le sénateur mahorais dans sa volonté d’utiliser cette importation d’une bactérie très contagieuse pour enfoncer le clou et dénoncer une menace autant politique que démographique et sanitaire : « Tout cela est la conséquence de la non maîtrise des flux migratoires en provenance des Comores dont le président ne respecte pas ses engagements. Azali utilise des méthodes migratoires Poutiniennes, ce n’est pas étonnant quand le président russe promet de déstabiliser la France à Mayotte, et que Azali le félicite pour sa brillante réélection. » Une intervention qui n’aura pu que marquer les esprits des sénateurs présents, « il est temps que notre pays en tire les enseignements qui s’imposent », concluait-il.

A.P-L.