Le Pôle Culturel de Chirongui est en fête

Cette année, deux programmes culturels vont rythmer la vie mahoraise au Pôle Culturel de Chirongui : L’enfance des arts et l’Olympiade culturelle.

L’enfance des arts, des spectacles vivants pour les jeunes

Pendant 15 jours à Chirongui, du 20 mars au 8 avril 2024, les jeunes vont pouvoir profiter de spectacles vivants et rencontrer de nombreux artistes du monde du spectacle. Si l’enfance des arts débute le 20 mars c’est aussi parce que ce jour-là, c’est la journée mondiale du théâtre pour l’enfance et la jeunesse. Ces festivités s’étendront jusqu’au 8 avril, jour de l’ouverture de l’Olympiade culturelle.

L’Olympiade culturelle, un événement unique mêlant l’art et le sport

L’Olympiade Culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire dans le cadre des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024. Cet événement développe une programmation originale explorant les liens entre l’art et le sport, mais aussi les valeurs communes aux arts et aux sports comme l’excellence, l’inclusion, la diversité culturelle, l’universalisme.

Dans le cadre de ces deux événements, de nombreuses festivités auront lieu partout en France métropolitaine et en outre-mer avec des concerts, des expositions, des performances, des films, de la danse, des ateliers et des déambulations festives. De nombreux projets dans et hors les murs avec des représentations dans les espaces publics, dans les gymnases, des stades et des théâtres seront également tenus.