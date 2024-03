Ouangani s’engage contre la crise du logement

Depuis plusieurs années, la commune de Ouangani, située à près de 20 kilomètres de Mamoudzou au centre de Mayotte, et qui se compose de quatre villages : Ouangani (5.569 habitants), Coconi (4.095 habitants), Barakani (3.698 habitants) et Kahani (3.300 habitants) est confrontée à de nombreux dysfonctionnements.

En raison de sa situation géographique et d’une concentration des activités économiques au nord et au nord-est de l’île, la commune de Ouangani s’est retrouvée dans une situation d’isolement, liée à sa localisation en forme d’ « impasse », coincée sans aucun accès au littoral et abritant chaque année davantage d’habitations informelles.

Ainsi la Communauté de communes du Centre-Ouest (3CO) et la commune de Ouangani ont retroussé leurs manches en s’attelant à des défis sociaux, économiques et environnementaux majeurs, dans un contexte particulièrement difficile autour du foncier.

Grâce aux travaux menés conjointement entre la commune de Ouangani, la 3CO et l’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM) et le bureau d’études Interland, ce projet d’aménagement de Coconi-Ouangani permettra de construire des logements et d’implanter des équipements majeurs pour le territoire, tout en préservant la richesse du site d’un point de vue agricole et environnemental.

Un nouveau bassin de vie à l’Ouest pour rééquilibrer le territoire

L’objectif consiste à créer un nouveau bassin de vie à l’Ouest de l’île pour réduire une hyperconcentration des emplois sur le nord du territoire et l’hypercongestion des transports.

La zone d’aménagement concerté (ZAC) de Coconi-Ouangani prévoit ainsi la construction de près de 2.000 logements, d’équipements publics tels qu’une salle polyvalente, un campus universitaire, des établissements scolaires, une zone d’activités économiques et des commerces de proximité, permettant de lutter contre l’hyper-concentration des activités économiques au nord et nord-est de Mayotte, une seconde route pour relier Coconi à Ouangani, plusieurs axes permettant de relier différents villages de la commune de Ouangani et une ceinture agricole pour limiter l’extension urbaine et préserver l’agriculture locale.

Dans ce contexte, mardi 5 mars dernier, les habitants et personnes intéressées ont été conviées à se réunir sur la place publique dès 6 heures du matin pour découvrir ce projet et partager leurs avis. Les travaux d’aménagement de la ZAC Coconi-Ouangani débuteront au début de l’année 2026.

L’évolution de la dynamique démographique à Mayotte nécessite dès à présent de répartir les besoins en logements correspondants. Ainsi, la création de nouvelles polarités, comme le développement de ce versant Ouest, est une réponse forte aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux du territoire, que l’on espère inspirant pour les autres responsables des communes de Mayotte.

Mathilde Hangard