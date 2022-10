Du plomb dans l’aile pour les secours aériens de l’île? L’hélismur du CHM caillassé

Nul à Mayotte n’a oublié les nombreuses agression de soignants, d’ambulanciers, ou de pompiers dans l’exercice de leurs fonctions. C’est désormais un autre niveau atteint, puisque l’hélismur de la société Hélilagon, l’un des appareils mis à disposition du Centre hospitalier de Mayotte, était pris pour cible ce dimanche, vers 16h30.

Benoit Varlet, pilote SAMU chef de base de la société Hélilagon à Mayotte témoigne que « l’hélicoptère a reçu une pierre au niveau d’une vitre arrière qui l’a percée. C’est du plexiglas ».

L’appareil a ainsi été évacué ce dimanche soir, et réparé ce lundi matin, d’ores et déjà opérationnel à l’heure où ces lignes sont écrites.

Rien de grave dans les faits, mais les choses auraient pu dégénérer : le second appareil étant actuellement en maintenance, les moyens de secours aérien du département ont ainsi été paralysés un certain temps.

Si la société Hélilagon annonce porter plainte, le Centre Hospitalier de Mayotte, que nous avons contacté, annonce s’apprêter à faire de même.

Mathieu Janvier