Le Samu se rétracte pour ses interventions de nuit

Des suites de l’attaque de l’une de ses structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) — alors en intervention — ayant été pris dans un barrage sauvage, ce mardi 19 décembre 2023 vers 3h du matin, entre Dzoumogné et Mamoudzou, la direction du SAMU de Mayotte, représentée en la personne du Docteur(e) Nora Oulehri, a décidé de n’engager aucun véhicule d’urgence, qu’il soit hospitalier et/ou secours pompier, dès ce jour, à la tombée de la nuit et ce, jusqu’à nouvel ordre.

L’équipe prise à partie, composée d’un ambulancier, d’une infirmière et d’un médecin, ne présente pas de blessures physiques mais a été psychologiquement très choquée au regard de cette épreuve.

Pour faire valoir leurs soutien et légitime inquiétude face à cette montée de la violence pour laquelle ils sont la cible de plus en plus accrue et ce, depuis bien trop longtemps, les personnels Samu, urgentistes et CHM de manière générale, se sont réunis ce midi bloquant la route attenante à l’entrée du service des urgences. Un mouvement qui fait suite, encore plus amplifiée, à celui de la semaine passée.

Plus de précision dans notre prochaine édition.