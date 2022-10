Une rentrée scolaire mouvementée sur les routes de Koungou, mais aucun bus caillassé

Si la rentrée des vacances scolaire aura été globalement apaisée, certains automobilistes ont connu quelques frayeurs lundi matin, sur la Route Nationale 1, du côté de Majicavo Koropa. Comme le rapporte la gendarmerie, peu avant 5h du matin, un barrage était érigé sur la zone, partiellement enflammé. Dès le signalement du barrage, trois patrouilles de gendarmerie ont immédiatement convergé pour le déblayer, essuyant alors quelques caillassages. Une « petite opération de dispersion des adversaires » s’est alors tenue, selon la gendarmerie. Quelques minutes plus tard, l’axe était alors redevenu viable.

Un peu plus tard, vers 6h20 du matin, entre 15 et 20 individus cagoulés et armés de machettes ont investis la RN1, au niveau du centre pénitencier. Cette fois encore les véhicules de gendarmerie arrivaient rapidement, dispersant le groupe de jeunes qui prenait alors la fuite. Aucun caillassage cette fois, mais un petit mouvement de panique qui engendrait un accident de voiture, une femme sortant alors de route, avec à son bord un enfant. Celui-ci aurait été légèrement blessé. Les pompiers arrivaient rapidement sur place pour prendre en charge les deux personnes.

Rien de très grave pour cette rentrée scolaire, et un dispositif massif déployé par les forces de l’ordre, comme le précise la gendarmerie. Similaire à celui mis en place avant les vacances, il consiste en différents postes fixes dans les lieux identifiés comme sensibles, de nombreuses patrouilles mobiles, avec le déploiement de 170 à 200 gendarmes. Le tout en articulation avec les services de la préfecture, et le transporteur Transdev et ses médiateurs embarqués, dans une « concertation maximum ». Le dispositif sera en place au moins jusqu’à vendredi prochain, pour prévenir d’éventuels débordements.

Mathieu Janvier