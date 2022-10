AVIS DE MODIFICATION

MAYOTTE CONSTRUCTION-BATIMENT ET RENOVATION

SAS au capital de 1000 €

Siège social :

IMPASSE MAHARADJA MCBR 97600 Mamoudzou

908 825 243 RCS de Mamoudzou

L’AGE du 03/10/2022, a décidé :

– de transformer la société en SARL, sans création d’un être moral nouveau, à compter du 03/10/2022 et a nommé cogérants M. FERRER Laurent, demeurant 6 villa Saifi – Rue Centrale – Kaweni – 97600 Mamoudzou, ancien Président, et M. Dominique THOMAS, demeurant Chemin Chef Géra – Tsararano – 97660 DEMBENI.

Modifications du RCS de Mamoudzou