MAIRIE DE BANDRABOUA

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Représenté par Monsieur Ahamada FAHARDINE, Le maire

BP48 – 238,rue de l’Hôtel de Ville 97650 BANDRABOIUA,

Point(s) de contact : M. HAMIDOU Moudjibou Ben

Téléphone : (+269) 0269 62 54 18 Fax : (+269) 02 69 62 54 17

Courriel : hmoudjibou@gmail.com – Code NUTS : FRY5

Objet du Marché : Socle numérique dans les écoles élémentaires de Bandraboua

Type de procédure : procédure ouverte

Type de marché : Fournitures et service

Description succincte :

Il s’agit ici de soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l’ensemble des écoles élémentaires et primaires (cycles 2 et 3) de la commune de Bandraboua. Ce marché propose de couvrir deux volets simultanément : le socle numérique de base et les services et ressources numériques mis à disposition des enseignants, des élèves et des familles.

Code CPV principal :

Descripteur principal : 30213200

Descripteur supplémentaire :JA03.

Ce marché est divisé en 3 lots

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

Lot nº1 : Câblage réseau courant faible. Code CPV principal : 32412110.

Câblage réseau informatique des établissements concernés par la livraison des tablettes

Lot nº2 : Fourniture et livraison de tablettes – PC. Code CPV principal : 30213200.

Fourniture et livraison de tablettes pour les élèves et ordinateurs pour les enseignants

Lot nº3: Fourniture et livraison de tableaux interactifs. Code CPV principal : 30200000.

Achat et livraison de tableau interactif de 86 pouces (TBI)

Lieu principal d’exécution : Commune de Bandraboua

Les documents du marché sont disponibles gratuitement et devrons être déposés à l’adresse du profil acheteur : https://e-marchespublics.com

Adresse principale : http://mairie-bandraboua.fr

Durée du marché : 120jours

Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non

Des variantes seront prises en considération : non

CONDITIONS DE PARTICIPATION : se référer au règlement de consultation transmis sur la plateforme du profil acheteur sur https://e-marchespublics.com

Date limite de réception des offres : 21 Novembre 2022 à 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : français

L’offre doit être valable pendant 4 mois à compter de la date limite de réception des offres

RENOUVELLEMENT : Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Mayotte – Les Hauts du Jardin du Collège,

97600 MAMOUDZOU – Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr – Adresse internet :http://mayotte.tribunal-administratif.fr .

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 19 Octobre 2022