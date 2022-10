Nouvelles modalités d’accès aux barges pendant les trois jours du festival

Suite à la publication au sujet de la fermeture du quai Colas du 19, 20, 21 et 22 octobre à partir de 17h, voici les modalités d’accès aux navires décidé par le Conseil départemental organisateur du festival.

L’entrée et la sortie des navires se feront au quai 5/5.

Le parking du camion blanc-camion rouge, servira de zone de stockage d’attente pour l’accès à la barge.

Pour cette occasion, le STM met en place le Polé et le Karihani durant les soirées du 20 et 22 octobre afin de fluidifier le trafic jusqu’à 23h.

A la demande du STM les élus ont accordé la gratuité d’accès aux barges de 17h à 19h, du 19 oct au 22 octobre, pour tous les usagers (voitures, piétons, 2 roues, etc).