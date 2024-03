Suspension de la grève des taxis en Petite-Terre en attendant des négociations prévues ce mercredi matin

« Le Conseil départemental nous avait affirmé que le petit parking de 12 places réservé aux taxis au niveau de la barge serait provisoire. Or il vient de nous annoncer que c’est en réalité le parking définitif ! On a été victime de manipulation ! », dénonce Abdallah Moussa, dit « Ba Zaïna », le porte-parole du syndicat des taxis de Petite-Terre. Au mois de septembre dernier déjà, les taximen de Petite-Terre s’étaient mis en grève pour dénoncer le fait que ce projet de réaménagement du quai Issouf Ali s’était fait « derrière leur dos » sans qu’aucune concertation avec eux ne soit faite. « On l’a appris par le bouche-à-oreille. Fin août 2023 on s’était déjà mis en grève à cause de cela, ce qui a repoussé les travaux de deux semaines. Puis on nous a dit que nous ne devions pas nous inquiéter et que l’actuel parking était juste provisoire le temps des travaux. Or, c’est faux, c’est bien le parking qu’ils nous réservent de manière définitive ! », s’indigne Ba Zaïna.

Ali Omar, le 3ème vice-président en charge de l’administration générale, des transports et de la transition écologique est visiblement le père de ce projet. S’il n’a pas répondu à nos sollicitations téléphoniques, nous supposons que ce faible nombre de places de parking dédié aux taxis a pour but de réduire le nombre de véhicules pour privilégier de futurs transports en commun. Un emplacement de bus est d’ailleurs prévu au niveau de la jetée. Problème : ce bus n’existe pas encore ! Le Conseil départemental a toutefois mis en place une navette pour les usagers desservant Labattoir et Pamandzi, mais qui ne va pas jusqu’à l’aéroport. Ce dernier reste une « chasse-gardée » des taxis. La mise en place de cette navette leur a toutefois fait perdre 70% de chiffre d’affaires depuis le mois de septembre, selon Ba Zaïna.

Des négociations prévues ce mercredi à 9h

Outre l’opération escargot sur le boulevard des crabes et le blocage de la barge ce mardi matin, les taximen ont également bloqué la progression des travaux. Ces derniers se poursuivent en effet à l’emplacement de l’ancien parking qui, lui, comprenait une trentaine de places. Pas un luxe donc, mais considérablement mieux que les 12 places du nouveau parking. Qu’est-ce que le Conseil départemental a choisi de faire à cet emplacement ? Il serait prochainement dédié aux véhicules de « la PAF, la Marine et les forces de l’ordre » d’après Ba Zaïna. Une information à prendre avec des pincettes puisque nous n’avons malheureusement pas pu joindre Ali Omar pour confirmation. En tout cas, il n’est pas prévu de « rendre » cet emplacement aux taximen. Or c’est ce qu’eux souhaitent et cela va donc être l’objet des négociations de ce mercredi matin à 9h dans les locaux du STM avec les agents du Conseil départemental. « Ces agents sont venus vers nous suite à notre grève de ce matin. On va déjà voir ce qu’ils ont à dire. Si ça ne donne rien, on tapera plus haut », affirme Ba Zaïna. En attendant, la grève est pour le moment suspendue.

Nora Godeau