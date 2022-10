Coupure de la circulation la nuit du 19 au 20 octobre pour travaux sur le pont de Dzoumogne

Les travaux de finition du pont de Dzoumogné seront réalisés dans la nuit du 19 au 20 octobre 2022. Afin de pénaliser le moins possible les usagers, les travaux seront réalisés de nuit, et nécessiteront la coupure de la circulation du mercredi 19 octobre à 20h30 au jeudi 20 octobre à 5h00 du matin. Le passage des véhicules de secours et forces de l’ordre restera cependant possible.