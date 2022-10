Ville de M’Tsamboro (976) – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Ville de M’Tsamboro (976)

170, avenue de la mairie

BP115

97630 M’Tsamboro

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA

CONCURRENCE

TRAVAUX



Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Mtsamboro (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000884500014

Code postal / Ville : 97630 M’Tsamboro

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : DEVOIEMENT EAUX USEES DU PP HAMJ

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : MAOULIDA MDAHOMA – Tél : +33 269637405 – Mail : maoulida.mdahoma@mairie-mtsamboro.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : SELON LE REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 14

Conformément L2142-1 et R2342-1 à R2342-15, les documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat sont :

? L’opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce suivant : Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers

? Indication concernant le montant couvert par l’assurance pour risques professionnels

? Preuve de garantie décennale

? Titres d’études et professionnels exigés du prestataire de services ou du personnel d’encadrement

Capacité économique et financière : SELON LE REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 14

Capacités techniques et professionnelles : SELON LE REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 14

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Lundi 07 novembre 2022 – 23:59

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : non

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Critères d’attribution : SELON LE REGLEMENT DE CONSULTATION

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : DEVOIEMENT DU RESEAU EU DANS LE CADRE DE LA REALISATION DU PLATEAU POLYVALENT DE

HAMJAGO – COMMUNE DE MTSAMBORO

Classification CPV : 45232410

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Travaux de Dévoiement des réseaux d’assainissement des eaux usées existants au profit du futur projet de Plateau Polyvalent d’Hamjago.

Raccordement sur un réseau d’assainissement commun existant, ainsi que de reprendre les raccordements des habitations du bord de mer.

Transférants ces effluents collectés vers la station de traitement des eaux usées existantes de Cavani.

– puis d’envoyer ces effluents ainsi collectés vers la station de traitement des eaux usées existantes de Cavani.

Lieu principal d’exécution : 18 AVEUNUE DU STADE HAMJAGO 97630 MTSAMBORO

Durée du marché (en mois) : 4

Valeur estimée hors TVA : Valeur minimale : 300000 – Valeur maximale : 500000 euros

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : oui

Détails sur la visite : SELON L’ARTICLE 7 DU RC : Visites se dérouleront du lundi au jeudi.

Date d’envoi du présent avis

10 octobre 2022