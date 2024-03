Éducation aux médias : Le collège de Chiconi primé lors des Assises du journalisme

C’est un peu un conte de fée pour les élèves de la section médias du collège de Chiconi et de leurs enseignants, notamment Mickaël Géraud, professeur documentaliste, et Laurent Silotia, professeur d’Histoire-Géo. En effet, ils ont appris mardi soir qu’ils étaient lauréats du prix EMI. « C’est seulement la deuxième année où nous nous présentons pour ce prix, explique Mickaël Géraud… Nous avons appris que nous faisions partie des 3 nominés dans la catégorie « école » seulement 10 jours avant que les Assises commencent ».

Dans la cadre du dispositif « les cordées de la réussite », le collège bénéficie d’un partenariat de tutorat avec la prestigieuse École supérieure de journalisme (ESJ) de Lille. « C’est une étudiante de l’ESJ qui nous a représentés durant ces Assises et qui a défendu notre projet que nous avions matérialisé sous forme d’une petite vidéo : 3 minutes pour convaincre », poursuit le professeur.

La consécration d’un projet mis en place par l’équipe éducative du collège

« Nous avons mis en place la classe médias avec mon collègue Laurent Silotia, il y a 4 ans de cela, indique Mickaël. Aussi, à travers la classe médias l’objectif est de développer l’esprit critique chez les élèves afin qu’ils sachent rechercher une information et ne croient pas systématiquement ce qu’il se dit sur les réseaux sociaux notamment ». Comme le souligne l’enseignant, le concept du projet est ainsi de créer des passerelles, des interactions, entre le journalisme et les disciplines enseignées à l’école.

Ainsi les élèves de classe médias ont étudié avec leur professeur d’EPS le commentaire sportif, se sont initiés au journalisme scientifique avec leur professeur de SVT, ou encore fait de la critique littéraire en cours de français. Les élèves ont ainsi travaillé sur le reportage, les articles de presse ou encore le dessin de presse… Vivre l’éducation aux médias dans chaque discipline tel est le but. C’est ce projet de transversalité entre les différentes matières et le journalisme que ce prix vient récompenser. Toute l’équipe éducative a été mobilisée pour faire de l’éducation aux médias dans chaque discipline.

« Quand nous avons candidaté et envoyé notre dossier c’était pendant les barrages…, se souvient Mickaël. Nous pensions à autre chose, on n’y croit pas trop à ce moment-là. Ce n’est que 10 jours avant, vers la mi-mars, que nous avons appris que nous faisions partie des nominés et que de surcroît nous étions le seul collège parmi les 3 nominés. On s’est alors dit que notre projet méritait ainsi d’être défendu devant un jury ».

Les élèves et leurs professeurs ont eu environ une semaine pour réfléchir et préparer quelque chose afin de présenter concrètement le projet devant le jury des Assises du journalisme. « Nous avons enregistré la vidéo seulement quelques jours avant, c’était un peu la course », confie le professeur documentaliste. Et il ne cache pas que mardi, journée de la remise des prix, fut « une horreur ! ». « Toute la journée de mardi c’était le stress, je tournais comme un lion en cage, quand on est nominé forcément on y croit. A 20 heures j’ai eu un coup de fil de la représentante de l’ESJ me disant : « C’est bon, on a gagné, le projet a été primé. Je me suis dit alors que c’était plusieurs années de travail qui étaient récompensées à la fois pour les élèves mais aussi pour l’équipe pédagogique ».

Les élèves et leurs enseignants recevront bientôt leur trophée et pourront, grâce à ce prix, bénéficier d’une somme de 1.500 euros.

B.J.