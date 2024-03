Caries, infections… Premiers soins de bouche

Hier, alors que de nombreux enfants jouaient autour des stands et que des mamans patientaient sur des bancs, la porte d’un bus stationné derrière la MJC de Kawéni s’est ouverte et une première personne a été invitée à y entrer.

Des enfants qui n’ont jamais vu de dentiste

Yousrat a 6 ans et retient ses larmes en entrant dans ce bus. On y découvre un fauteuil de dentiste, des armoires et du matériel à usage unique pour examiner le patient. « C’est la première fois qu’elle voit un dentiste » répond sa maman au Dr. Koutala,

Pour rassurer l’enfant, Sarah Koutala utilise les dents et la mâchoire d’une peluche pour montrer à sa jeune patiente que ce premier examen est totalement indolore : « Je vais prendre un petit miroir pour regarder comment vont tes dents » explique-t-elle, mimant des gestes sur les dents d’un faux dinosaure, qu’elle reproduira sur les dents de Yousrat. Yousrat est rassurée et ouvre grand la bouche.

« Elle doit avoir mal aux dents, elle a deux grosses caries » constate le Dr. Koutala en examinant l’enfant. « Est-ce que Yousrat mange beaucoup de choses sucrées ? », demande la dentiste à la mère de l’enfant. « Oui elle adore les gâteaux, elle boit des jus, mais je les fabrique moi-même ». Pour le sucre et pour les jus, le Dr Koutala est intransigeante : « Il faut arrêter de boire des jus quand on a soif, il faut d’abord boire de l’eau (…) Les jus doivent rester exceptionnels car ils contiennent beaucoup de sucre. »

Se brosser les dents dès l’âge de 6 mois

A la maison, Yousrat se brosse les dents, matin et soir. « C’est une bonne chose, les brossages des dents matin et soir sont les plus importants », déclare le médecin, car « la nuit si les dents n’ont pas été brossées, elles se remplissent de bactéries et cela peut donner des caries voire des infections » mais « il faut aussi que les parents supervisent le brossage des dents de leurs enfants » insiste la dentiste, qui précise que « dès l’âge de 6 mois, dès les premières dents de lait » les parents doivent faire attention aux dents de leurs enfants, en leur brossant les dents et en allant chez le dentiste.

« Ne pas se rincer la bouche »

Pour se brosser les dents, le Dr. Koutala donne une méthode simple « 1, 2, 3, 4 » pour les enfants comme Yousrat. Le principe consiste à « diviser » ses dents en quatre parties, une première partie à droite dans la rangée des dents du bas, une deuxième à gauche dans cette même rangée, puis les dents à gauche sur la rangée du haut forme la troisième partie et la quatrième partie désigne les dents à droite. Chaque partie doit être brossée horizontalement en compter jusqu’à 10. L’idéal d’après Sarah Koutala est de se brosser les dents pendant 2 minutes. Mais surtout, comme le dentifrice contient du fluor, produit actif contre les caries, « il ne faut pas le recracher après s’être brossés les dents (…) on peut cracher les excès de dentifrice mais on ne doit pas se rincer la bouche. »

Des enfants qui n’ont jamais vu de dentiste, Sarah Koutala en aura à la pelle ce matin. Une jeune fille de 7 ans, Rahma, a également deux caries. La dentiste s’interroge sur l’intérêt de traiter ces caries ou d’attendre que ces dents de lait tombent. Pour cela, le Dr. Koutala invite la mère de sa jeune patiente à consulter un dentiste, afin de réaliser une radiographie des dents.

« Beaucoup d’adultes et d’enfants ont encore peur d’aller chez le dentiste. »

Le Dr. Koutala, qui exerce au Centre hospitalier de Mayotte, s’occupe majoritairement de patients polyhandicapés mais aussi d’autres patients, et notamment des enfants qui n’ont jamais vu de dentiste auparavant : « Certains enfants arrivent avec beaucoup de caries, certaines se sont infectées, il faut les soigner rapidement car ils n’ont pas consulté un dentiste plus tôt (…) On utilise des méthodes d’anesthésie pour qu’ils ne ressentent aucune douleur ou pour leur faire passer le cap de cette peur de consulter un dentiste (…) Beaucoup d’adultes et d’enfants ont encore peur d’aller chez le dentiste. » Ce dépistage, proposé mercredi matin, et entièrement gratuit, a permis de « tester » le dispositif d’un « cabinet dentaire » à quatre roues. A la fin de chaque dépistage de ces patients volontaires, le Dr. Koutala leur a conseillé de consulter un dentiste dans un cabinet extérieur, pour des soins curatifs à réaliser prochainement.

Limiter le sucre pour des dents en bonne santé

Deux techniciennes en intervention sociale et familiale, du service aide alimentaire de la Croix-rouge, Fabiola et Taharima, étaient également présentes à cet événement pour rappeler l’importance d’une bonne alimentation : « Les gens ne savent pas toujours que la santé des dents passe par une bonne alimentation » estime Fabiola. « Il faut manger équilibrer, limiter le sucre et boire surtout de l’eau, à température ambiante » explique Taharima, « surtout en cette période de Ramadan. »

« Seulement 14 dentistes à Mayotte »

La Responsable de la promotion de la santé bucco-dentaire à l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), Latufatie Boina-Mze juge « très insuffisant » le nombre de dentistes à Mayotte. Dans ce contexte, elle estime que c’est à l’UFSBD et ses partenaires de « faire d’autant plus attention à la santé bucco-dentaire de la population ». Ce bus, qu’elle qualifie d’ « unité dentaire mobile » est une réponse concrète à une offre libérale pour les soins dentaires sous-dimensionnée. « Ce bus va nous servir pour sillonner le territoire, accentuer les messages de prévention, faire du dépistage, comme c’est le cas aujourd’hui, et pourquoi pas proposer des soins curatifs à l’intérieur du bus à l’avenir. »

Mathilde Hangard