Sénat – Une audition qui met en évidence l’isolement de Mayotte dans sa région

Pour illustrer la portée de la signature de la Convention de partenariat 2023-2026 de Mayotte avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur et des Outre mer, nous avions titré, « Vers une reconnaissance officielle de Mayotte française dans sa région océan Indien ». Il s’agissait pour le 101ème département français d’un premier pas de reconnaissance par le quai d’Orsay des possibilités offertes à la France par notre position dans notre environnement régional.

Maintenant, reste à savoir comment elle sera déclinée. Si les élus mahorais ont déjà une petite idée pour avoir déjà rédigé en 2018, sous la plume du président Soibahadine Ibrahim Ramadani, un Cadre stratégique de coopération et d’action internationale qui avait permis notamment les premiers positionnement de représentants de Mayotte dans les îles de la région, à commencer par Madagascar, du côté de la métropole, on s’intéresse de près à cette convention qui pourrait être dupliquée, « Comment peut-elle être un modèle pour d’autres territoires qui se retrouvent eux-aussi à la marge ? », questionnait ainsi Micheline Jacques, Présidente de la Délégation sénatoriale aux Outre-mer.

Une Délégation qui entendait à ce sujet ce mardi le président du Département de Mayotte Ben Issa Ousseni et la conseillère Soihirat El Hadad, chargée de la coopération régionale, sur ce qu’ils attendaient comme déclinaison de cette Convention.

« Certains croient qu’on est une colonie française »

C’est naturellement l’ouverture du territoire sur sa région qu’évoquait en préambule le président, avec mention à un partenariat avec Madagascar sur des élevages de bovins, « nous manquons de foncier pour développer ces exploitations ici », assurait-il. Il y voit également l’opportunité de s’affirmer en face de « ceux qui croient qu’on est une colonie ici, que la France s’impose sur notre territoire. »

Le déplacement d’une mission sénatoriale dans l’océan Indien le mois dernier n’a pu se faire jusqu’à Mayotte en raison du mouvement social contre l’immigration clandestine et l’insécurité, « mais en se rendant dans les autres îles nous avons perçu l’isolement de Mayotte par rapport aux territoires voisins », rapportait le sénateur Georges Patient, qui parle de « relations minimes » avec Maurice ou les Seychelles, par rapport à ce qui existe depuis La Réunion.

C’est là que le rayonnement régional est important, or Mayotte est plus proche de l’Afrique de l’Est comme le faisait remarquer le président Ousseni : « La Chambre de commerce et d’Industrie de Mayotte commerce déjà avec les pays de la zone, et la Chambre d’agriculture a signé une convention avec la Tanzanie pour produire là-bas. Nous comptons travailler nos relations avec le Kenya. Nous avons prévu d’envoyer des représentants à Madagascar, au Mozambique, à Maurice, ils sont déjà prêts à partir. L’étape suivante c’est le Kenya qui monte en puissance, les Mozambique, Djibouti, etc. Il s’agit aussi de recruter des compétences étant donné par exemple le manque de médecins ici. Nous avons déjà contacté l’ambassade d’Inde à La Réunion pour cela ». Il faisait état des difficultés rencontrées pour signer des conventions dans le cadre du programme européens INTERREG, « nous avons signé avec Madagascar, les Comores et le Mozambique, mais pas encore avec la Tanzanie et les Seychelles ».

Mayotte financièrement lésée à la COI

L’objectif est également d’être reconnu comme représentant la France au sein de la Commission de l’océan Indien (COI) comme le fait La Réunion. Georges Patient déplorait que « malgré la participation de la France qui finance à plus de 40% la COI et l’importance des fonds européens et de l’AFD, Mayotte bénéficie de moins de fonds que La Réunion ».

Cette audition était l’occasion pour le sénateur Thani Mohamed Soilihi de prendre la parole officiellement pour se réjouir de cette signature de convention, à deux titres : « Nous avons enfin un cadre de travail qui va éviter que se reproduise l’histoire de la feuille de route, élaborée dans le dos des mahorais et qui décidait de nos relations avec les Comores. Ensuite, nous accélérons ainsi la sortie d’isolement de Mayotte. On veut nous imposer un destin forcé avec les Comores, mais sait-on que dans la moitié des villages de Mayotte, on parle kibushi, malgache. Et que chez nos voisins du Kenya, on parle le swahili, c’est-à-dire le latin des langues de la zone. » Le sénateur mahorais espère que cette prise de conscience de la place de Mayotte française ne se limitera pas au gouvernement, mais irradiera les pays de la zone également. « Il faut prendre conscience que ce mardi, le président Azali a félicité Poutine pour sa brillante réélection. Nous avons besoin d’appuis, de poids diplomatique de la France pour que La Réunion s’en fasse aussi le relais. »

La sénatrice Viviane Artigalas suggérait de mettre en place un plan de « médiatisation de Mayotte française dans la région », alors qu’une de ses consœurs évoquait la possibilité d’une coopération policière, judiciaire et militaire avec les pays de la région. Des tentatives avaient été menées depuis Mayotte avec les Comores, sans succès.

Comme le rappelait Soihirat El Hadad en conclusion, le Comité d’insertion régionale qui va être mis en place doit jouer sur toutes les facettes évoquées, « ce sera un espace d’échanges et de dialogue, et cela va nous permettre de mettre en place le volet formation de nos représentants sur les questions diplomatiques et protocolaires ».

La Délégation sénatoriale aux Outre-mer a prévu de se rendre à Mayotte fin mai.

Anne Perzo-Lafond