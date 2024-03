Naissance d’un laboratoire de mathématiques au collège K2 à Kawéni

C’est l’histoire d’une équipe de 12 professeurs de mathématiques, soudés et animés par le même désir de « semer des graines » pour éveiller chez leurs élèves l’envie d’apprendre les mathématiques en les rendant ludiques et plus accessibles, qui décident de s’unir en créant un laboratoire destiné aux maths pour les élèves du collège de K2.

« Le pilier c’est la ressource humaine »

Pour se rendre vers ce laboratoire, il faut d’abord traverser la cour et rejoindre l’aile H du collège, où plusieurs salles successives composent plusieurs vastes espaces pédagogiques, uniquement dédiés aux mathématiques.

Kaïcir Zoubert, professeur de mathématiques et co-fondateur du laboratoire, déclare ainsi que « le cœur du réacteur c’est bien l’échange entre les collègues du collège de K2 (…) Nous allons travailler avec enthousiasme et amour entre nous, les douze collègues de mathématiques, pour répondre à toutes ces problématiques. Le pilier c’est la ressource humaine. L’Homme qui prend le temps de s’investir pour sa république, des valeurs et ses élèves. »

Quand on arrive dans cette bulle des chiffres et des constructions, ce sont d’abord la qualité des locaux et les matériels mis à disposition des élèves qui suscitent l’admiration. Ces salles donnent envie : envie d’apprendre, de jouer, de découvrir… mais pourquoi avoir créé un laboratoire des mathématiques au collège de K2 et à quoi est-ce que cela sert ?

Un laboratoire de flux humains pour partager et innover

A l’origine de ce projet, l’objectif était de « favoriser les échanges entre les collègues, pour les motiver, partager leurs expériences pédagogiques avec les élèves, partager des exercices » explique Tharoiti Nassur, qui enseigne depuis onze années les mathématiques au collège K2 et qui coordonne aujourd’hui l’équipe de mathématiques.

Grâce à l' »énergie des professeurs, leur dynamisme et leur envie de donner à leurs élèves » pour reprendre les mots de cette enseignante, cette équipe de douze professeurs a réussi à créer un « lieu d’échanges et de partage permettant de mettre en commun des outils mathématiques afin d’améliorer l’enseignement des maths. »Tharoiti Nassur explique en ce sens que « si une séquence d’apprentissage n’avait pas fonctionné, un professeur pouvait dire au collège en difficulté que tel exercice pouvait être proposé aux élèves, et ainsi avancer ensemble. » Cette enseignante espère que ce laboratoire va fonctionner, elle affirme que « toute l’équipe y croit » et que « les professeurs sont plus que jamais motivés ».

Un collège bien équipé

La création de ce laboratoire a nécessité quelques financements, notamment pour l’achat de matériels et de jeux permettant aux élèves d' »apprendre tout en jouant. » D’après Kaïcir Zoubert, « les établissements publics ne peuvent pas commander du matériel informatique s’ils ne disposent pas de chambre forte. Au collège K2, on a la chance d’en avoir. »

SacAdo, un outil, particulièrement utile à Mayotte, en raison du contexte souvent instable

Parallèlement, une plateforme nationale en ligne a été déployée à Mayotte. Cet outil nommé « SacAdo » propose des exercices de mathématiques ludiques, interactifs et corrigés. L’intérêt de cette plateforme est qu’elle permet aux enseignants de créer des « parcours d’apprentissage » à partir de plus de 3.750 exercices disponibles, pour suivre la progression individualisée de chacun de leurs élèves.

Pour un professeur de mathématiques, cette plateforme est un « précieux outil » car elle permet une « continuité pédagogique à Mayotte, pour répondre à de nombreuses problématiques d’accès aux établissements scolaires, comme c’était le cas pendant les barrages. » Les enseignants précisent que les élèves évoluent sur cette plateforme « comme au judo, positionnés sur un tatami » où ils pourraient progresser en partant d’une ceinture blanche jusqu’à une ceinture noire. »

Pour les enseignants, « la constellation est le pilier essentiel de ce laboratoire »

Ce laboratoire de mathématiques a inspiré à Jacques Mikulovic, Recteur de l’académie de Mayotte, des mots de Alfred de Musset qui disait « voir, c’est savoir; vouloir, c’est pouvoir; oser, c’est avoir (…) Il faut que les élèves voient les choses de leurs yeux, qu’ils les sentent, pour qu’ils puissent bien les repérer, les assimiler et les mémoriser (…) Ce laboratoire est formidable. Je tiens à adresser mes félicitations aux professeurs pour avoir créé ce lieu très prometteur et aux élèves, pour nous avoir reçu. »

Ce projet n’aurait également pas pu voir le jour sans le concours et soutien de Monsieur André Derrien, principal du collège, et de Madame Marthe Labrune, principale adjointe du collège.

Mathilde Hangard