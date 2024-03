Nouvelles tensions à la mairie de Pamandzi : plusieurs chefs de service poussés vers la sortie

En mai 2023, une tempête avait affolé la girouette de la mairie, qui chavirait, avant de se redresser avec, à la barre, une opposition à Madi Souf devenue majoritaire. Provoquant un blocage dans le fonctionnement de la collectivité. Jugeant que le maire suivait son cap « sans concertation », quelques-uns avaient appelé à la démission, mais c’était mal connaître ce vieux baroudeur qui fut un proche de feu le sénateur Adrien Giraud.

Sans doute reste-t-il imprégné de cette époque où les fortes personnalités faisaient et défaisaient leur monde, car il se retrouve de nouveau aux prises avec un bloc contestataire. Pas du côté des élus cette fois, mais des agents. Plusieurs chefs de service, « au moins six », nous explique-t-on, et non des moindres, sont convoqués en vue d’une mise à l’écart. Ils ont reçu un courrier pour cela, et l’un d’entre eux mentionne, « en vue d’une révocation ». Ce qui ne peut se faire sans fautes lourdes. « On nous écarte, car nous contestons les dysfonctionnements du maire, nous rapporte l’un d’eux, des agents travaillent sans cadre légal, sans être formés, sans être rémunérés en fonction des heures réellement effectuées, nous plaçant nous, les chefs de service, dans une position inconfortable où nos agents ne veulent plus effectuer les tâches. »

Des élus qui la mettent en sommeil

Certains chefs de service sont en place depuis seulement 8 mois, d’autres depuis plus longtemps et disent saturer de la méthode de management, « ceux qui travaillent sont mal vus dans cette municipalité. » Nous avons contacté Madi Madi Souf, qui conteste et se défend : « Nous avons en effet convoqué certains agents pour dénoncer leurs manquements. Il y a du laisser-aller dans cette mairie, beaucoup ne travaillent pas », juge-t-il en se disant « pas informé » que six chefs de service étaient visés. Mais sur l’absence de formation, dénonce : « Ce n’est pas moi qui dois délivrer les formations et qui les programme, j’ai dit à la personne qui occupe le poste de DRH de le faire, mais elle ne fait pas son boulot ».

Autre critique portée par les agents, la proximité qu’auraient certains élus et cadres avec des marchands de sommeil, ce qui expliquerait selon eux que la commune n’ait pas été concernée par des opérations de démolition d’habitat insalubre lors de la première opération. Le maire conteste et veut donner des gages de bonne foi : « Nous avons envoyé au préfet la liste des quartiers à démolir en novembre 2022. J’avais même demandé que cela soit fait sur le front de mer à côté de la station essence. »

Un trou non comblé

L’élu, également président de l’Association des maires de Mayotte, est par ailleurs accusé d’être peu réactif sur des programmes pourtant mis en place dans la commune voisine de Dzaoudzi, notamment sur la déclinaison du dispositif signé avec le procureur de la République : « Alors que de nombreux délinquants trop jeunes pour être jugés sont interpellés, nous n’avons jamais fait de rappel à l’ordre ou mis en place de Travaux d’Intérêt Général. » Madi Souf convient n’avoir pas encore mis en place ces outils, « cela sera voté au prochain conseil municipal », assure-t-il.

Côté financier, la mairie est loin d’être sortie du rouge et du trou de 4 millions d’euros, 3 millions en fonctionnement, et 1 million en investissement, que le maire impute toujours « au mandat de l’équipe précédente », qui a donc pris fin en 2020, pointant qu' »ils avaient embauché massivement avant les élections, et titularisé beaucoup d’agents. Il y a eu un doublement d’effectifs entre 2019 et 2020″.

La masse salariale écrémée de ses cadres

Dans son rapport publié en juillet 2023, la Chambre régionale des comptes (CRC) constate que le budget 2022 dégage des excédents, mais les finances restent plombées par les résultats cumulés des exercices antérieurs. Cependant, la CRC juge que ses mesures de redressement proposées dans les derniers avis n’ont pas été suivies notamment s’agissant de limiter les charges de personnel à 7,4 millions d’euros, dès le vote du budget primitif 2023 et d’augmenter les taux des taxes.

La chambre propose donc au préfet des mesures complémentaires pour régler d’office le budget primitif de la commune 2023, notamment la réduction de la masse salariale à 8 millions d’euros en 2024. Madi Souf a-t-il voulu appliquer au pied de la lettre ces recommandations, au point de couper les seules têtes qui peuvent faire fonctionner la machine ? En tout cas, pour rétablir l’équilibre, il continue à actionner l’impôt, « c’est la Chambre des comptes qui nous y incite », passant de 12% de taux d’imposition en 2020, à 32% en 2023. Ce sont donc les contribuables qui paient l’addition, alors que l’opposition dénonçait un train de vie qui n’avait pas ralenti, et demandait que soit davantage maitrisées les dépenses publiques.

Quant à la mairie qui se vide de ses cadres, Madi Souf n’a qu’une explication, « si ces chefs de service travaillaient, la mairie serait en bonne santé. Je dois donc me séparer d’eux. » Ces chefs de service eux, font état de faits encore plus graves que ceux énoncés, et, comptant « ne pas se laisser faire », ont pris attache avec un avocat.

Anne Perzo-Lafond