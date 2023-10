Blocage des décisions à la mairie de Pamandzi

A Pamandzi, faire voter un texte est devenu un casse-tête. Devenus minoritaires, le maire Madi Madi Souf et les adjoints qui lui sont restés fidèles déplorent dans un communiqué que toutes les délibérations présentées en conseil municipal ce jeudi 26 octobre aient été rejetées.

IL s’agissait explique le maire de projets structurants pour la commune de Pamandzi et l’intercommunalité qui se retrouve également bloquée. Il s’agit : de « Une subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) de 436.083 euros, « avec un impact direct, sur la construction, la rénovation des bâtiments publics, l’aménagement des voiries, etc. », de l’autorisation donnée au maire de signer tous les documents relatifs sur le projet d’aménagement de développement durable et le plan local d’urbanisme, le PLUI-H, porté par la CCPT, et de la réalisation d’un groupe scolaire de 18 salles de classe et d’un réfectoire dans l’actuelle école Pamandzi 2 et donc la perte de la subvention afférente, puisque le chantier n’a pas commencé.

Le blocage de l’école en mis le maire « en colère »: « En rejetant cette délibération, l’opposition refuse de comprendre l’URGENCE ABSOLUE, de mettre nos enfants, vos enfants en sécurité, dans des locaux qui ne sont pas vétustes et dont le toit ne risque pas de leur tomber sur la tête. » Ce qui engage sa responsabilité.

Les élus, nombreux, qui ont grossi les rangs de l’opposition, demandaient que, face à une municipalité qui a été récupérée avec un déficit supérieur à 3 millions d’euros, une politique de maitrise des dépenses publiques soient menée.

Sans doute le maire s’est-il dit que des travaux d’intérêt général pourraient passer, mais ce n’est apparemment pas le cas. Ne détenant pas la possibilité d’un 49-3, on ne sait trop comment Madi madi Souf va pouvoir continuer à gérer avec un tel déséquilibre des forces. Madi Madi Souf est également le président de l’Association des Maires de Mayotte (AMM).