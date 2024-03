Le président de la commission des lois de l’assemblée annoncé à Mayotte

C’est une visite qui n’est pas à négliger. Alors que l’annonce de la suppression du droit du sol de Gérald Darmanin a fait l’effet d’une bombe, depuis, les arguments s’affutent sur la portée de cette évolution. Avant que le débat s’importe dans l’hémicycle, le député Renaissance de la Vienne et surtout président de la Commission des Lois à l’Assemblée nationale Sacha Houlié, annonce sa venue à Mayotte. Pour se faire une idée de la situation.

Le député sera accompagné de la députée MoDem de l’Isère Elodie Jacquier-Laforge, vice-présidente de l’AN, et devrait atterrir ce mercredi pour rester cinq jours à Mayotte, selon les informations de l’Opinion.

Un voyage destiné à se faire lui-même une idée avant de légiférer, avec un passage par le camp de migrants de Cavani, des visites du CHM et de sa maternité, du CRA de Pamandzi, de l’adaptation des infrastructures au poids démographique, comme les rampes d’eau, des écoles en rotation, etc. Un programme que lui fignolerait les deux députés mahorais, Mansour Kamardine et Estelle Youssouffa.

A.P-L.