Le préfet annonce la mise en place de mesures pour restaurer la paix civile à Mayotte

Le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, a annoncé la mise en place de mesures afin de réguler la vente de machettes et de lutter contre les chiens dangereux sur notre territoire, conformément aux engagements pris par la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, lors de sa visite dans l’île le 27 février dernier.

Aussi à compter d’aujourd’hui, jeudi 14 mars, la vente, le transport, la détention de machettes sont réglementés à des utilisations uniquement professionnelles. Les magasins ont interdiction de vendre ce type d’outils à des mineurs, ou à des personnes ne pouvant justifier de leur utilisation à des fins domestiques ou agricoles notamment.

Par ailleurs, dès la semaine prochaine, la neutralisation des chiens dangereux et des chiens d’attaque sera effective. Les polices municipales et nationale ainsi que la gendarmerie seront habilitées à intervenir au travers d’un cadre réglementaire afin de lutter contre ce fléau des chiens dangereux. « L’idée est ainsi de ramener de la sérénité dans l’île en cette période de ramadan et de restaurer la paix civile », fait savoir le préfet.