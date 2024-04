L’opération « Mayotte place nette » a débuté ce matin !

La minsitre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, a annoncé ce matin le début de la suite de Wuambushu avec l’opération « Mayotte place nette ». Cette opération vise un public ciblé avec notamment 60 objectifs prioritaires considérés comme dangereux et se livrant aux trafics, ainsi que la destruction de 1300 habitats insalubres.

Jusqu’à fin juin, 1700 gendarmes et policiers et des militaires seront mobilisés pour lutter contre l’insécurité et les bandes, stopper l’immigration clandestine et détruire les bidonvilles.

Nous développerons davantage cette information un peu plus tard.