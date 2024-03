Éducation : Un délai supplémentaire pour formuler ses vœux sur Parcoursup

Le conseil des ministres de ce jour a entériné la nomination de l’ancien recteur de Mayotte, comme conseiller et chef du pôle "éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sports" au cabinet du Premier ministre. Une belle promotion pour celui qui exerçait depuis le 2 janvier 2023 comme recteur de la région académique Centre-Val de Loire, recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Et qui ne doit rien au hasard