La CSSM lance une campagne pour réduire les délais de traitement des indemnités journalières

La CSSM se lance dans une campagne pour réduire le délai de traitement des indemnités journalières que doivent recevoir les personnes en arrêt maladie. Actuellement, ce délai est de 68 jours, la CSSM souhaite le réduire à 40 jours. Dans ce but, elle demande aux assurés sociaux d’envoyer leurs arrêts maladie « dans les règles de l’art ».

« Un nombre significatif d’arrêts maladie parvient à la CSSM avec des informations manquantes (numéro de sécurité sociale, nom, signature, etc.) retardant ainsi le traitement des demandes et, dans certains cas, rendant impossible le paiement des indemnités dues. De plus, le dépôt des arrêts au-delà du délai imparti de 48h rallonge le délai de traitement », peut-on lire dans son communiqué.

La CSSM rappelle également aux employeurs l’importance de transmettre via net-entreprise.fr l’attestation de salaire correctement rempli avec les salaires bruts également dans un délai de 48 heures pour garantir un paiement rapide et efficace.