La CSSM annonce la fermeture définitive de l’adresse mail dédiée à la réception des courriels des usagers

Cette fermeture pendra effet à partir du lundi 1er avril 2024 et permettra : D’optimiser le traitement des dossiers de manière sectorisée, de faciliter les échanges et la traçabilité entre les usagers et la CSSM, de garantir la sécurisation des données personnelles, et de sensibiliser et accompagner les usagers aux services en ligne.

La CSSM encourage l’utilisation des messageries en ligne pour les échanges et/ou la transmission de documents via les sites internet ou les applications mobiles dédiés :

– Pour l’assurance maladie : Contactez-nous via Ameli.fr (Il est indispensable de disposer d’un compte Ameli).

– Pour la branche Famille : Contactez-nous via Caf.fr

– Pour la branche Recouvrement : Contactez-nous via Urssaf.fr

– Pour la branche Retraite : Un formulaire de contact sera disponible prochainement sur le site internet de la CSSM.

– Pour la MSA : Contactez-nous via mayotte.msa.fr

Pour les autres demandes ne relevant pas directement des branches spécifiées, un autre formulaire de contact sera disponible sur le site internet de la CSSM.

La CSSM invite les usagers à créer leurs comptes en ligne pour faciliter leurs échanges avec la Caisse. Un accueil sans rendez-vous est mis en place pour accompagner les personnes rencontrant des difficultés sur l’ouverture ou le fonctionnement de leur compte. Les usagers qui n’ont pas encore la possibilité d’échanger sur les messageries sécurisées indiquées peuvent être accueillis sur rendez-vous à la CSSM.