Loisirs : Dembéni fait vibrer ses jeunes ! 

Lors des vacances scolaires durant les mois de décembre 2023 et janvier 2024, la Ville de Dembéni s’est fortement mobilisée pour permettre à ses jeunes du péri-scolaire et de l’Accueil collectif de mineurs (ACM) de leur offrir la possibilité de se rendre à La Réunion dans le cadre d’échanges sportifs et culturels.

Dans ce cadre, comme point de départ de ces festivités, une convention avait notamment été signée entre la ville de Dembéni et la commune de Sainte-Suzanne de La Réunion, pour permettre d’organiser des échanges sportifs et culturels entre les deux villes, en faveur de jeunes mahorais de Dembéni, en leur permettant de découvrir des activités sportives et culturelles variées, à La Réunion, hors du temps scolaire.

Début janvier 2024, une première délégation de jeunes de 6 à 13 ans s’est envolée vers La Réunion et a été accueillie par la Caisse des écoles de Sainte-Suzanne du 3 au 10 janvier 2024. Une seconde délégation de jeunes du Comité Jeunes de Dembéni a été accueillie par le Comité Jeunes de la ville de Saint-Pierre du 10 au 17 janvier 2024.

Au programme, de nombreuses activités ont pu être proposées à ces jeunes, telles que des balades en forêt, des sessions d’accrobranche au parc Acroroc du Parc Aventure du Bassin Plat, jusqu’aux sorties en Segway…

Il s’agit d’une initiative extrêmement positive, qui s’adressait à tous les jeunes de Dembéni, notamment à ceux du péri-scolaire, de l’ACM et ceux qui n’avaient pas les moyens de partir en vacances ou qui se retrouvaient simplement isolés, pendant ces temps de vacances, qui peuvent sembler très longues.

A l’heure où nous rédigeons cet article, tous les encadrants et jeunes ne sont pas encore rentrés de leur séjour mais en interrogeant un de leur représentant, nous pouvons d’ores-et-déjà dire que ces événements ont rencontré de vrais succès grâce à l’importante mobilisation du Service Animation Jeunesse et Sport (SAJS) de la ville de Dembeni. Tous les participants sont ravis d’avoir pu découvrir des activités qu’ils ne connaissaient pas, se défouler dans un sport, jouer en équipe, rencontrer de nouveaux jeunes et profiter d’un bol d’air en nature.

Plus tard dans la semaine, nous aurons l’occasion de revenir sur ces événements. En effet, jeunes sportifs et encadrants devaient rentrer aujourd’hui de La Réunion, après plusieurs difficultés pour revenir à Mayotte en raison du cyclone Belal qui a traversé l’île Bourbon.

Il faut bien aussi, que tous, reprennent leur souffle après d’intenses tournois… Si la natalité est en baisse sur le territoire national, la relève de jeunes, sportifs, dynamiques, curieux, ouverts sur le monde, est assurée à Mayotte !

Mathilde Hangard