ARS : Bulletin d’information de la qualité de l’eau

Comme chaque semaine l’Agence Régionale de Santé de Mayotte publie son bulletin relatif à la qualité de l’eau mise à disposition dans le réseau de distribution mahorais.

Après une alerte maintenue de non-potabilité de l’eau traitée, touchant les villages de Tsararano, Ongojou, Dembeni, Iloni, Hajangoua, Hamouro, Ngnambadao, Bandrélé village, en raison de présence de plomb, 49 prélèvements sont ici présentés officiellement comme conformes via ce bulletin et sur les 34 prélèvements spécifiques, 32 sont validés en conformité et 2 en non conformité relatifs à cette alerte précitée.