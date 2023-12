« C’est Mon Patrimoine » célèbre sa deuxième édition !

« C’est Mon Patrimoine » est une action d’éducation artistique et culturelle proposant aux enfants, aux jeunes et à leurs familles de s’approprier par la pratique artistique les lieux patrimoniaux, leur histoire et leurs collections pendant les temps extra-scolaires, ou périscolaires. Cette action contribue ainsi à l’émancipation et l’épanouissement des jeunes par les arts et la culture. Cette année 30 jeunes ont été identifiés par les Programmes Réussites Éducatives de Mamoudzou pour participer à ce projet. Âgés de 12 à 17 ans, les jeunes ont la chance de découvrir les différents instruments de musique et découvrent aussi d’autres façons de faire de la musique avec la MAO (musique assistée par ordinateur). Ils sont accompagnés ici par l’école de Musique de Mamoudzou et apprennent à jouer du n’goma, m’kayamba et participent à des ateliers de danses aux rythmes du M’biwi, du chakacha, ou du hip hop avec l’association Hip Hop évolution.

Aussi, un temps fort se tiendra à la place de la République dans le cadre de Momojou en fête, le 23 décembre à 15h30. Alors n’hésitez pas à venir nombreux pour voir leur représentation.