Grippe, Covid : On fait le point

À l’image des virus saisonniers qui font leur annuelle apparition au fil et gré des saisons, notre amie Covid fait désormais partie du paysage sanitaire de notre Planète. Un peu l’image d’une mode qui peut changer et/ou évoluer d’une année sur l’autre, pour cette cuvée 2023 et pré amorce 2024, il est donc question de XBB 1.5. Loin d’un titre de film de Science-fiction au scénario apocalyptique, le XBB 1.5 est un nouveau sous variant de la souche initiale. Pas plus agressif au niveau respiratoire et symptomatique, il faut tout de même ne pas banaliser et minimiser la chose et garder à l’esprit que la priorité étant de protéger les plus fragiles* en ce calendrier épidémiologique qui se superpose : « Comme attendu et anticipé, il y a donc une résurgence des cas de Covid et ce nouveau variant international est aussi arrivé ici à Mayotte. Il n’est pas plus dangereux mais plus rapidement contagieux. Arrivé aussi en Métropole en amont, où il n’a pas été fait état de cas très graves, il y a légitimement eu cet effet de vague ici. Il est important que les personnes étant le plus à risque puissent se faire vacciner auprès des relais Santé que sont les pharmacies mais aussi au Centre hospitalier de Mamoudzou et les centres de vaccinations autres » introduit à la presse le directeur de l’ARS.

À cette approche de protection individuelle et médicale qui apparemment suscite dore et déjà plus de demandes, à l’amorce de ces conjointes épidémies que sont la Grippe et la Covid19, il est impérativement demandé par les professionnels de Santé de respecter les gestes barrière et autres préconisations sanitaires.

« Le réflexe que doit avoir la population face à des symptômes grippaux que sont la fièvre et la toux, c’est vraiment de mettre un masque, de s’isoler le temps du pic et d’autant plus si on vit sous le même toit que des personnes fragiles et il en va de même au travail, dès les premiers symptômes, soit on opte pour le télétravail, soit on fait l’effort de porter un masque, de se laver régulièrement les mains, d’utiliser une solution hydroalcoolique etc. » rappelle Olivier Brahic.

D’ici peu, via les différents réseaux sociaux et outils de communication disponibles, il sera mis à jour la carte et les horaires des établissements et de dépistage et de vaccination (Covid et Grippe, rappelons-le). Bien loin des années sombres où l’on parlait de crise, nous sommes désormais plus dans une dynamique de surveillance continue.

Qu’il soit question de la Grippe ou de la Covid, pour le moment, aucune cas grave signalé et recensé au CHM. Et pour la parenthèse antérieure, liée notamment à l’épidémie de gastro, il semblerait que cette dernière prenne gentiment fin : « Malgré cette inquiétude qui était aussi liée au manque d’eau, en parallèle de cette épidémie de gastroentérite, la prévention auprès de la population a permis de mettre en place des détections plus tôt des symptômes et les enfants étaient rapidement amenés au CHM ou chez le médecin ce qui a considérablement fait évoluer les choses dans le bon sens en plus des gestes hygiènes et réflexes. Ne souhaitant pas noyer les gens avec des campagnes d’information qui perdraient de leur impact, nous regardons comment évoluent les situations au cas par cas et non devrions du coup, et d’ici peu, relancer une campagne justement sur ces virus saisonniers ».