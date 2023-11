Économie : Cette semaine Mayotte a célébré l’entrepreneuriat

Pour chaque édition de la Semaine des TPE, BGE Mayotte choisit un secteur d’activité clé à mettre en avant et cette année c’est le secteur du digital qui a été choisi. Pour cette occasion, une dizaine de spécialistes et entrepreneurs du numérique ont été invités à participer afin de partager leurs expériences et leurs expertises mais aussi échanger avec de potentiels futurs porteurs de projets.

« En tant que 1er réseau associatif indépendant d’accompagnement à la création d’entreprise nous avons décidé de promouvoir cette année, à l’occasion de la Semaine des TPE, le secteur du numérique en mettant en place un dispositif pour aider les porteurs de projets dans ce domaine, explique Sonia Anli, directrice de BGE Mayotte. Nous allons proposer aux porteurs de projets qui le souhaitent un accompagnement vers le numérique. C’est la première fois que nous allons le tester à Mayotte », poursuit la directrice de BGE. Lancé en 2021 dans l’Hexagone, ce dispositif n’a, a priori, pas rencontré son public et peine à se développer. « Nous souhaitons d’abord recenser les besoins en numérique des TPE, puis nous allons proposer aux porteurs de projets des ateliers afin de les faire monter en compétences. Enfin un entretien viendra conclure ce dispositif afin que les porteurs de projet puissent concrétiser leur idée ».

Forma Boost et 2nzena studio : deux entreprises qui ont fait leurs preuves

A Mayotte les choses bougent… Et quoi de mieux pour donner envie et confiance aux porteurs de projet que l’exemple de parcours d’entrepreneurs qui ont créé leur société dans le numérique et qui ont réussi. Ainsi, différents chefs d’entreprises étaient invités à témoigner de leur expérience à l’instar du président de Forma Boost, société spécialisée dans le développement de compétences dans les services numériques. « Notre but est de rendre le numérique accessible à tous en offrant des services digitaux destinés aux entreprises », explique l’ancien enseignant qui, après la crise de la Covid, a décidé de se reconvertir dans une nouvelle carrière professionnelle en facilitant l’utilisation pour tout à chacun des outils numériques.

Ou encore l’entreprise 2nzena studio, spécialisée dans la captation et la diffusion d’émission en direct sur facebook et/ou à la TV, et qui a connu un formidable essor en l’espace d’une dizaine d’années.

Mayo clav’ entend bouleverser la traduction

C’est une idée pour le moins pas banale qui a émergé il y a de cela cinq ans dans la tête de ce jeune entrepreneur. Il a créé une application qui permet au clavier de votre ordinateur, de votre téléphone ou de votre tablette de traduire directement dans une autre langue ce que vous écrivez, et plus spécifiquement le swahili. « Il y a beaucoup de pays proches de Mayotte comme le Kenya ou la Tanzanie où l’on parle le swahili. Or, ici tout le monde ne le comprend pas… Cette application permet ainsi de communiquer avec les habitants de ces pays. L’objectif est d’améliorer l’écoute mais aussi la traduction », indique son créateur. Petite cerise sur le gâteau, grâce à l’intelligence artificielle (IA) et à une base de données plus grande, l’application offre la possibilité d’utiliser la voix et d’obtenir une traduction quasi simultanée.

May game veut lutter contre la fracture numérique

C’est l’histoire de trois frères qui ont déménagé de l’Hexagone à Mayotte il y a quelques années et qui se sont rendus compte que le divertissement, au travers des jeux vidéo, était très peu développé sur le territoire. « Quand nous sommes arrivés nous nous sommes dits : Comment se divertir ? Nous avons donc décidé de créer avec un de mes frères une entreprise de divertissement de jeux vidéo en ayant l’objectif qu’un maximum de jeunes puissent y avoir accès. C’était un peu compliqué au début mais nous avons été bien accompagnés dans notre projet par la BGE et la couveuse Oudjerebou », raconte l’un des associés. Actuellement la société est prestataire d’animations mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’elle va ouvrir une salle de jeux vidéo à Sada très prochainement. « Il y aura différentes consoles, des jeux, … Le but est d’éviter la fracture numérique en faisant notamment de la pédagogie et du conseil ». A terme, la fratrie compte organiser une grande compétition de jeux vidéo à Mayotte, entre jeunes, « afin de partager des bons moments et faire aussi de rencontres ».

Mactoo aide à la géolocalisation

Cette société créée en 2015 offre des solutions de géolocalisation, de tracking et de vidéo protection pour les entreprises et les particuliers. Elle permet ainsi de mobiliser les ressources en localisant les personnes en temps et en heure. Ainsi les bus scolaires à Mayotte sont équipés de son système de vidéo protection. « La société Transdev qui gère les transports scolaires a un accès à distance pour voir en temps réel ce qu’il se passe dans les bus », raconte le pdg. Ce système peut également servir à d’autres entreprises comme les livreurs, les dépanneurs à domicile ou encore les loueurs de voitures qui peuvent par exemple anticiper sur les révisions de leurs véhicules.

En somme les idées et les innovations ne manquent pas sur notre territoire. Cette semaine consacrée à l’entrepreneuriat a été l’occasion de mettre en valeur les porteurs de projets, futurs entrepreneurs qui contribueront sans doute au développement économique de Mayotte.

B.J.