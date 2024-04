Deux cas autochtones de dengue détectés à Mayotte, alerte l’ARS

La dengue sévit principalement dans l’ensemble de la zone intertropicale, mais Mayotte était moins impactée en raison notamment d’une amélioration des traitements préventifs (aspersion d’insecticide, moustiquaires imprégnées, etc.). Mais il suffit de quelques personnes atteintes pour que le phénomène prenne de l’ampleur. On est bien loin heureusement pour l’instant des plus de 4.000 cas de dengue qu’enregistrait le territoire en 2020, occasionnant 16 décès. Un contexte que les autorités aimeraient ne plus revoir.

La saison des pluies combinée à la perturbation du ramassage des déchets de ces dernières semaines est sans doute à l’origine de l’apparition de deux cas de dengue non pas importés, de l’extérieur, mais apparus sur le territoire.

« Les personnes ont été prises en charge et les foyers désinsectisés », indique l’ARS Mayotte qui ne précise pas les zones géographiques impactées.

Le Préfet et le Directeur général de l’ARS appellent à la plus grande vigilance « au regard de l’environnement actuel (saison des pluies, présence localisée de déchets) très favorable au développement de gites larvaires et ainsi au risque épidémique ».

Le virus se transmet par piqûre d’un moustique qui aurait piqué auparavant une personne déjà atteinte.

Des gestes simples

À Mayotte, les moustiques constituent un vecteur de transmission de maladies qui peuvent s’avérer graves : c’est notamment le cas du paludisme et de la dengue. « Près de 80% des sites de ponte du moustique sont créés par l’homme autour de sa maison », précise l’ARS qui donne quelques consignes :

– Couvrez vos contenants d’eau à la maison ou stockés à l’extérieur

– Assurez-vous de jeter les déchets environnant à la poubelle

– Assainissez vos espaces extérieurs (videz les récipients contenant de l’eau stagnante, coupez les pousses de bananier tombantes, jetez vos déchets verts etc.)

– Entretenez vos gouttières.

Cela facilitera l’action des équipes de la lutte anti-vectorielle de l’ARS qui surveillent et contrôlent l’apparition de gîtes larvaires, pour les détruire.

On peut souhaiter que la collecte des ordures soit intensifiée notamment dans les zones impactées.

Des mesures de prévention

« Pour vous protéger des piqûres de moustiques, utilisez du répulsif et dormez sous moustiquaire. Ces recommandations valent tout particulièrement pour les nourrissons, les personnes à risques, ainsi que les personnes ayant déjà contracté la dengue ou le paludisme auparavant. Les personnes voyageant dans des zones de circulation active de la dengue sont fortement invitées à suivre ces recommandations. »

En cas de fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, consultez votre médecin. Continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter de transmettre la maladie à votre entourage et surveillez votre état de santé.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de l’ARS.

A.P-L.