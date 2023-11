Titres de séjour spécifiques à Mayotte : Saïd Omar Oili met en perspective des statistiques « ingérables »

L’adoption du projet de loi « Immigration » par le Sénat remanié par la majorité LR qui y siège, n’est toujours pas digérée par les sénateurs mahorais. En cause, le maintien de la territorialisation des titres de séjour qui ne peuvent pas quitter Mayotte.

Après Thani Mohamed Soilihi qui émettait mercredi plusieurs regrets sur le rejet d’une partie de ses amendements, Saïd Omar Oili qui revient à la charge en mettant en perspective le nombre de titres de séjour sur notre petite île de 374 km2, qui bénéficient à 12% de la population, alors qu’ils ne sont que 5% à en détenir sur la France entière. Et encore, le taux sur la France hors Mayotte est forcément encore bien inférieur.

« Cette disposition dérogatoire au droit commun assigne à résidence plus de 35 000 étrangers en situation régulière sur un territoire de 374 km² », reproche le sénateur qui réaffirme sa « totale détermination à supprimer ce texte qui contribue à rendre les services publics de Mayotte ingérables », sous la pression démographique de 4% par an. « En 2022 le record de naissance sur l’archipel a été battu 10 795 et une progression de 18 % en deux ans ».