Le Sidevam lance son Novembre vert dans tout Mayotte

Mardi 7 octobre dernier, le Sidevam (Syndicat Intercommunal d’Elimination et de Valorisation des Déchets de Mayotte) a inauguré son opération Novembre vert par un séminaire consacré à la gestion des déchets sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud. Les principaux acteurs publics et privés de ce secteur ont ainsi pu s’exprimer sur le sujet au Pôle Culturel de Chirongui où se déroulait l’évènement. « Ce séminaire nous a permis de faire le point sur les différents projets en cours et de fluidifier la collaboration entre les différents acteurs », affirme Chanoor Cassam, le Directeur Général des Service du Sidevam. Ce séminaire de lancement de l’opération Novembre vert a également donné à tous une vue d’ensemble des actions prévues jusqu’à la fin du mois.

Des débats, de la sensibilisation et des découvertes

Pendant les quatre semaines que compte ce mois de novembre, les quatre communautés de communes dont le Sidevam assure l’élimination et la valorisation des déchets seront animées selon un programme identique. Le mardi sera le jour des débats comme cela a été le cas cette semaine pour la Communauté de Communes du Sud, le jeudi celui de la sensibilisation dans les établissements scolaires et le vendredi sera une journée portes ouvertes dans les différents sites gérés par le Sidevam. Quant aux samedis et dimanches, ils seront consacrés à une installation de la déchetterie mobile dans le secteur concerné et à une grande opération de nettoyage. Toutes ces opérations seront par ailleurs menées avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire afin de renforcer l’engagement communautaire de la population.

La valorisation mise à l’honneur avec une visite d’Habit’âme pour les scolaires

Le jeudi est, comme nous l’avons dit, consacré à la sensibilisation du public scolaire. Outre l’intervention d’acteurs de l’économie circulaire et d’agents du Sidevam dans les écoles, quatre d’entre elles par secteur auront la chance de pouvoir participer à une visite du site de l’entreprise coopérative Habit’âme. Cette dernière recycle les déchets plastique, et plus particulièrement les bouchons en plastique et pots de yaourt, pour en faire des meubles et des matériaux de construction revendus à un tarif social. L’occasion pour les élèves de « vivre une expérience éducative en dehors du cadre scolaire classique », comme indiqué sur le programme du Sidevam.

Chanoor Cassam espère également que les journées portes ouvertes du vendredi permettront au grand public de constater les efforts accomplis par le Sidevam pour gérer les déchets de l’île contribuant ainsi à « démystifier » le sujet. D’années en années, les actions en faveur de la protection de l’environnement et de la gestion des déchets sont de plus en plus nombreuses à Mayotte. Espérons que ce Novembre vert contribuera à accélérer la prise de conscience de l’importance du sujet, notamment chez les nouvelles générations !

Nora Godeau

Encadré :

Programme pour le grand public :

Les mardis débats de 8h à 16h

Le 14 novembre à Tsingoni village

Le 21 novembre dans les locaux de l’interco du Nord

Le 28 novembre à l’hôtel Ibis

Les vendredis « portes ouvertes du Sidevam976 » de 8h à 12h

Le 10 novembre : M’ramadoudou

Le 17 novembre : Combani

Le 24 novembre: Dzoumogné

Le 1er décembre : Pamandzi