Pose de corbeilles et distribution de plantes : premières actions de Novembre Vert à Mamoudzou

A l’occasion du 10ème anniversaire de l’opération de nettoyage annuelle de la commune, « Urahafu na Unono », la mairie de Mamoudzou a décidé d’emboîter le pas de certaines villes métropolitaines comme Rochefort ou de certains départements, comme la Guyane, pour créer son Novembre vert. Ce dernier a débuté vendredi dernier par une grande opération de nettoyage du canton 3 (Mamoudzou, Kaweni) à laquelle ont participé tous les agents de la mairie disponibles, à savoir 600 personnes. « Certains agents ne pouvaient pas participer comme les ATSEM ou les agents de l’Etat civil, car ceux-ci ne pouvaient pas quitter leur poste sous peine de pénaliser la population », explique Yssad Mohamed Youssouf, le directeur propreté urbaine et développement durable à la mairie de Mamoudzou. Et pour l’occasion, les élus eux-mêmes ont mis « la main à la pâte » pour collecter les déchets qui défigurent la commune !

En tout, six bennes de 10 mètres cube de déchets ont été collectées ce vendredi matin dont deux de déchets valorisables (cannettes et bouteilles en plastique). Le samedi, c’était au tour des associations et de la population de poursuivre le nettoyage. Les prochains vendredi et samedi, l’opération se poursuivra dans les cantons 2 et 1 avec un nettoyage prévu par les élèves aux abords de leurs écoles le vendredi et un nettoyage par les associations, les madrass et la population le samedi.

Pose de corbeilles supplémentaires dans tout Mamoudzou

Sensibiliser la population au respect de l’environnement, c’est bien, mais encore faut-il leur donner les moyens de jeter leurs déchets dans des endroits adaptés ! C’est pourquoi, la mairie de Mamoudzou a prévu de poser 150 corbeilles supplémentaires au

cours de ce mois de novembre. « Nous en avons commandé 200, mais nous en gardons 50 pour remplacer celles qui seront inévitablement détériorées », soupire Yssad Mohamed Yssouf, d’un air résigné. Il arrive en effet bien souvent que les poubelles soient saccagées ou brûlées dans sa commune, mais qu’à cela ne tienne, elles seront immédiatement remplacées ! « Il ne faut pas que cela nous décourage sinon nous n’avancerons pas », lance-t-il avec détermination. Si cette année 150 corbeilles seront posées dans les lieux les plus fréquentés de la commune, l’année prochaine, 500 de plus seront installées un peu partout. Faire de Mamoudzou une ville propre est l’une des priorités de la Ville même si beaucoup de ses ressortissants se montrent malheureusement peu coopératifs.

Une distribution gratuite de plantes

En sus du nettoyage, la mairie souhaite aussi voir s’embellir sa ville. A cet effet, elle a distribué des plantes d’ornements aux associations pour qu’elles les plantent dans les quartiers. Les particuliers ont également droit à leurs plantes gratuites à raison de trois plantes par foyer, d’ornement ou boutures d’arbres fruitiers. « La pépinière municipale située derrière la MJC de M’tsapéré a déjà produit plus de 5000 plantes. Nous en avons distribué 1000 samedi dernier et nous allons poursuivre l’opération dans les cantons 1 et 2 ces prochaines semaines », précise Yssad Mohamed Yssouf.

A la fin du mois de novembre, une opération d’enlèvement de 200 carcasses de véhicules sera également organisée. L’entreprise Caza Pièce Auto vient en effet de recevoir son agrément pour s’occuper du recyclage des VHU et doit recevoir sa presse cette semaine. Une bonne nouvelle pour l’environnement mahorais !

Nora Godeau

Dates et lieux des prochaines distributions de plantes :

Samedi 11 novembre sur la place du Sénat de M’tsapéré et sur la place publique de Doujani 1

Samedi 18 novembre à la mosquée du vendredi de Vahibé, à la mosquée de Tsoundzou 1 et en face du Douka Bé de Passamainty

Les distributions commencent à 7h jusqu’à épuisement des stocks.