Transport : la société Transdev modernise ses services pour ses passagers mahorais

Cela fait maintenant près de deux ans que la société de transport Transdev est présente sur le territoire de Mayotte après avoir repris la gestion du réseau Halo. Ce sont ainsi près de 300 véhicules qui transportent quotidiennement environ 30.000 élèves pour les amener dans les établissements scolaires, ce qui fait dire au directeur de Transdev Mayotte, Frédéric Delouye, que c’est « Le plus gros réseau de France ». Par ailleurs, depuis presque un an (décembre 2022), la Cadema a fait confiance à cette société pour mettre en place la première ligne régulière de transport de voyageurs. Ce sont ainsi 180 agents, hommes et femmes, de la société qui permettent d’assurer chaque jour le transport de plusieurs milliers de passagers.

Des nombreux changements en deux ans

Dès son arrivée dans l’île, la société Transdev a amorcé des innovations, tant du point du vue technique qu’humain. « Depuis maintenant deux ans nous avons refaçonné le transport de voyageurs à Mayotte, indique Frédéric Delouye. Nous disposons d’un poste de régulation dernier cri, essentiel pour réguler le trafic mais aussi pour être informé en temps réel et pouvoir intervenir sur le réseau. Nous avons aussi développé la vente et les services de proximité avec la clientèle en installant plusieurs points de vente dans différentes communes. Par ailleurs, nous possédons maintenant une équipe contrôle qui est assermentée, agrémentée, équipée, et qui peut désormais verbaliser et dresser des PV en cas de manquements ou de mauvais comportements. Elle permet également de sécuriser les véhicules ainsi que les abords des établissements », se félicite le directeur de Transdev Mayotte.

Autre nouveauté, la mise en circulation, depuis quelques mois, de la Douka Mobile afin de favoriser la proximité avec la population en lui permettant de réaliser certaines démarches administratives ou autres, directement au sein de la camionnette. Enfin, la société s’enorgueillit d’avoir soutenu la formation de son personnel, lui permettant ainsi d’accéder à la professionnalisation. « C’était un pilier important pour nous », a fait valoir Frédéric Delouye. Quant au Directeur général France, « La société Transdev a le devoir de travailler au service des citoyens, notamment des jeunes afin de leur permettre d’accéder à l’éducation et aux études en leur offrant la possibilité de se rendre dans les établissements scolaires », a-t-il déclaré.

La mobilisation de moyens importants pour assurer la sécurité

Outre les 158 agents de médiation présents chaque jour aux abords des établissements qui sont chargés de renseigner, d’accompagner, de résoudre les conflits, mais aussi de faire de la prévention ; ce sont également près d’une centaine de gendarmes mobilisés quotidiennement pour assurer la tranquillité dans les transports de l’île. « Le 5e escadron de gendarmerie qui a été installé cet été est quasi exclusivement consacré à assurer la sécurité dans les transports, indique le chef d’escadron Bidet. Nous pouvons, si besoin, mobiliser plus de 200 gendarmes en cas d’extrême nécessité », ajoute-t-il.

Aussi, des contrôleurs au nombre de 16 sont chargés de vérifier la validité des titres de transport et peuvent verbaliser. Concernant les moyens technologiques, là aussi, de grands moyens ont été mis en place. « Nous disposons d’outils, notamment des logiciels qui nous permettent de visualiser en temps réel l’ensemble des informations présentes sur le réseau. Nous avons ainsi la possibilité d’avoir un relevé, le suivi des incidents ou la signalisation d’un événement ou d’un incident quelconque. Nous pouvons géolocaliser les équipes sur le terrain et prévenir en cas de besoin les forces de l’ordre s’il y a des barrages ou des caillassages. Il nous est possible aussi d’envoyer des messages ou des alertes aux conducteurs du réseau directement sur leur téléphone, informer les élèves ou bien être avertis en cas d’agression, explique le responsable du service de régulation. Tout est remonté ici : les incidents, les problèmes rencontrés par les équipes sur le terrain, les véhicules en panne ou les conducteurs malades », assure-t-il. Le service régulation est ainsi opérationnel de 4h à 22h30, afin notamment d’assurer la sécurité des élèves hôteliers du lycée de Kawéni (LPO) qui terminent souvent aux alentours de 22h.

Grâce à ce nouveau dispositif développé au sein du siège social de Transdev, la sécurité des voyageurs devrait être améliorée, car comme l’a rappelé le Préfet de Mayotte, Thierry Suquet, « Nous sommes passés d’un système artisanal où les gens communiquaient entre eux sur les réseaux sociaux pour s’informer ou signaler tel ou tel incident à un système de régulation efficace permettant une intervention rapide des forces de l’ordre si besoin ».

