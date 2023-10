L’agenda loisirs du week-end : un festival, le retour des marchés agricoles, des soirées ambiancées, la finale du concours d’éloquence, de la rando, et du cinéma

Vendredi 27 octobre

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Killer of the flower moon (VO)

– De 17h à 23h : L’Office Culturel Départemental (OCD) organise le Festival des Musiques Urbaines, qui se tiendra ces vendredi 27 et samedi 28 octobre 2023, au terrain de football de M’tsangamouji. Préparez-vous à faire vibrer la ville au rythme du « Festival des Musiques Urbaines » ! Rejoignez-nous pour une expérience musicale inoubliable, 100% GRATUITE, avec une incroyable line-up d’artistes prêts à enflammer la scène. Invitez vos amis, votre famille, et tous les amoureux de la musique urbaine pour une ou deux journée(s) de divertissement en plein air, sous le ciel de la ville

Samedi 21 octobre

– De 7h30 à 15h : La ville de Pamandzi vous invite au marché artisanal et agricole, qui se tiendra ce Samedi 28 Octobre 2023, sur le front de mer de Pamandzi, plus exactement de la place Vointail au stade maracagna. Merci de venir nombreux (ses) à partir de 07:30 jusqu’à 15:00, pour soutenir nos artisans, et producteurs locaux.

– A partir de 7h45 : A l’occasion du déploiement des actions ABI (Atlas de la biodiversité intercommunal), la CC Sud (Communauté des communes du Sud vous invite à participer à une sortie « inventaire participatif » ce samedi 28 octobre 2023. RDV à 07h45 au niveau du petit parking de Miréréni kéli. Vous pouvez découvrir ou redécouvrir les zones humides de Miréréni-Malamani ainsi que sa biodiversité exceptionnelle.

– De 8 à 12h : L’Union Départemental des Associations Familiales (UDAF) de Mayotte porteuse du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), organise avec le concours du Conseil Départemental la “Matinée des parents”, samedi 28 octobre 2023, à la MJCSS de Chiconi, 1 route Bilambou Cavani, à partir de 8h jusqu’à 12h. Les Matinées des Parents sont une initiative communautaire visant à informer et sensibiliser les familles à l’offre de soutien et d’accompagnement à la parentalité au sein de leur environnement.

– De 8h à 13h : La CCsud et les communes du sud (Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani-Kéli) sont heureuses de vous donner rendez-vous pour les prochains marchés Agricoles et d’Artisanat du Sud, Rendez-vous samedi 28 octobre prochain, de 8h à 13h, devant l’école la Rose à Kani Keli. A découvrir, des exposants du Sud et des produits locaux ; fruits, légumes, plantes, sel et épices… des produits d’artisanat ; décoration, ustensiles de cuisine, broderies… et des produits de restauration traditionnelle ; plats, jus, gâteaux, achards.

– De 8h à 18h : Afin de rendre hommage à Zéna M’déré, leader charismatique des « chatouilleuses » qui nous a quitté le 27 octobre 1999. Paix à son âme. La Commune de Pamandzi invite tous les Mahorais à venir célébrer le maoulida shengué en son honneur, qui se déroulera ce samedi 28 octobre 2023, de 08H00 à 18H00 à la place des congrès. Namou karibu Pamandzé.

– De 9h à 12h : Journée mondiale du patrimoine audiovisuel aux Archives départementales

Afin de montrer son attachement au patrimoine audiovisuel, le Conseil départemental de Mayotte, à travers sa direction des archives, s’associe pour la deuxième année consécutive à l’évènement Les Archives départementales de Mayotte œuvrent effectivement depuis de nombreuses années à la sauvegarde du patrimoine audiovisuel mahorais, et plus particulièrement du patrimoine oral et sonore. Cela passe principalement par la collecte des traditions orales mahoraises. Ces collectes se font sous forme d’enregistrements audio ou vidéo. Les archives ainsi constituées, complétées des documents qui sont donnés, représentent une ressource documentaire inestimable sur Mayotte et sa région. Cette ressource est désormais numérisée et donc aisément accessible.

Pour cette édition 2023, qui se déroulera ces vendredi 27 et samedi 28 octobre, les contes de Mayotte et la pratique du « mguru » seront mis à l’honneur. Programme : – 10h Intervention sur les contes et le mguru par Siti Yahaya (ethnologue) – 11h Visite guidée des archives. Pour tout renseignement, contacter les Archives départementales par mail sur : archives.mayotte@cg976.fr ; ou par téléphone au 02 69 66 16 09.

– De 9h à 20h30 : Cinéma de plei air au parc SPPM à Kawéni organisé par l’association Kawéni en Action.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 13h : Happy (Divers) Birthday ! Nous vous invitons à fêter avec nous les 5 ans du club 2.0 !

Au programme : barbecue, pétanque, apéro, musique,….

On vous dit Caribou à partir de 13h00 samedi 28 octobre et jusqu’au bout de la nuit pour les plus courageux ! Tout le monde est bienvenu tant que vous venez avec : quelque-chose à manger, quelque chose à boire et votre meilleur mood.

– A partir de 13h : Concours d’éloquence TAMASHA

Nous sommes fiers de vous présenter le tout premier concours d’éloquence dédié à la valorisation du patrimoine linguistique de Mayotte : TAMASHA! Notre mission est de célébrer nos langues maternelles, le shimaore et le kibushi, à travers le pouvoir des mots. Lieu : Lycée de la Cité du Nord à Mtsangadoua, Acoua. Rejoignez-nous pour cet événement culturel unique qui mettra en avant notre patrimoine linguistique. Venez écouter des discours inspirants et soutenir nos finalistes , hérauts de notre diversité lingustique. Ne manquez pas le Concours d’éloquence TAMASHA – ensemble, embrassons nos racines linguistiques et célébrons la beauté de notre patrimoine mahorais.

– A partir de 15h30 : Carnaval des aliments à Sada

Vous êtes tous invités à participer à notre Carnaval des Aliments le samedi 28 octobre ! Heure de départ : 15h30 depuis la rocade en direction de Tuyauni. Parcours : Nous traverserons la MJC en chemin vers le parking Tuyauni, un trajet coloré et festif. Stands de Vente : Rendez-vous à la place Tuyauni, où vous pourrez découvrir une variété de délices. Rendez-vous anticipé : Pour ceux qui ont besoin de temps supplémentaire pour terminer leurs costumes, rendez-vous à la rocade à 13h00. Préparez-vous à une journée de joie, de créativité et de délices culinaires. Venez nombreux et participez à ce carnaval unique en son genre !

– De 16h à 21h : Rendez-vous le 28 octobre à l’hôtel Sakouli pour l’élection Miss Octobre Rose 2023.

– De 19h à 23h : le Festival des Musiques Urbaines au terrain de football de M’tsangamouji.

– A partir de 20h : Samedi soir Buff reggae Chill. Dernière soirée avant la rentrée au M’ronibe Kanikeli – bar – restaurant – Entrée gratuite pour tous.

Dimanche 29 octobre

– A partir de 13h30 : Découvrez le programme de la journée du dimanche de la Baie du 29 oct 2023 à Chiconi :

Départ du Carnaval Rose depuis la place Sicotram. Le cortège prendra la direction de Rassi jusqu’à la place Mambadi, ensuite direction carrefour Baba ni Hatuya jusqu’au carrefour Coconi puis direction la rocade Bamana pour revenir à la place Sicotram. Participants : Munissez vous d’un panneau pour indiquer votre appartenance à votre quartier pendant le défilé.

– De 15h30 à 17h30 : Activités du Dimanche de la Baie Place Sicotram et rocade Bamana, marché Artisanal et activités habituelles du dimanche de la baie.

– De 17h30 à 18h00 : Théâtre place Sicotram, Restitution de la pièce de théâtre présentée par la Bibliothèque de Chiconi.

– De 18h00à 22h00 : Concert avec les artistes locaux place Sicotram

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 28 octobre à 10h : La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film

13h : Katak, le brave béluga

16h : Killers of the Flower Moon

19h : 3 jours max

Dimanche 29 octobre à 10h : Les Trolls 3

13h : La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film

16h : L’Exorciste – Dévotion

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 28 octobre à 11h : La colline aux cailloux

14h : Les Trolls 3

17h : Expendables 4

20h : Saw X

Dimanche 29 octobre à 11h : La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film

13h30 : Killer of the flower moon VF

17h : Expendables 4

20h : Une année difficile

Mardi 31 octobre

– A partir de 17h30 : FUNDI est très heureux de vous inviter à la SEANCE PLEIN AIR du premier court métrage 100% Mayotte : Laka à l’IBIS Hôtel Mayotte en Petite-Terre. En présence de l’équipe du film !