Nouveau planning des tours d’eau jusqu’au 12 novembre

La Ligue Régionale de Mayotte et La Réunion (LRMR) vient d'être affiliée à la Fédération de Sports de Combat, agréée par le Ministère de la F.B.A-D.A. Cette collaboration offre aux athlètes et adhérents de la LRMR l'opportunité unique de participer aux championnats du monde et aux championnats d'Europe, organisés par les fédérations internationales telles que l'ICO (Toutes disciplines). De plus, elle permet à ses membres de concourir aux Championnats Nationaux qui se tiennent annuellement en France.