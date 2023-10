Modification momentanée des tours d’eau en Petite Terre

La commune de Dembéni va expérimenter à compter de lundi prochain et jusqu’aux vacances de juillet 2024 le dispositif des parents-relais. Déjà mis en place à Mamoudzou depuis plusieurs années, ce procédé a permis de réduire la violence et les agressions aux abords des établissements scolaires grâce à l’implication, la prévention et la médiation des parents.